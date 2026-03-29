La denuncia que complica a Adorni y sacude al Gobierno El diputado Esteban Paulón brindó detalles sobre las nuevas medidas de prueba en la investigación contra el actual jefe de Gabinete. Las contradicciones sobre quién pagó sus vuelos a Punta del Este y el crecimiento de su patrimonio ponen en jaque el discurso de austeridad del Gobierno.

El frente judicial y político del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complica con el correr de las horas. Tras la reciente declaración del piloto que lo trasladó a Punta del Este, la investigación por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito comenzó a tomar un nuevo impulso en los tribunales federales, generando fuertes repercusiones en el arco opositor.

El diputado nacional Esteban Paulón, uno de los impulsores de la denuncia, advirtió que las nuevas evidencias recolectadas en la causa “golpean el corazón del discurso de austeridad” que pregona la administración de Javier Milei. En diálogo con la radio Splendid AM 990, el legislador santafesino desmenuzó el estado del expediente y el impacto institucional que este escándalo tiene para el oficialismo.

Contradicciones, vuelos y un expediente unificado

El origen del conflicto judicial radica en el viaje privado que Adorni realizó a Uruguay. Mientras el funcionario había asegurado públicamente haber costeado sus pasajes, la investigación empezó a “tirar del cordel” y encontró versiones opuestas.

“El piloto del vuelo de regreso declaró que Marcelo Grandio fue el que pagó los viajes, contradiciendo al propio Adorni”, detalló Paulón. Además, el legislador recordó que la Ley de Ética Pública prohíbe terminantemente a los funcionarios aceptar regalos, viajes o alojamientos de personas o empresas vinculadas a su área de gestión.

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En paralelo, la estructura de la causa tuvo movimientos clave en Comodoro Py. La jueza federal María Servini decidió ceder la investigación por presunto enriquecimiento ilícito al juzgado de Ariel Lijo. El objetivo es unificar ambas acusaciones (dádivas y evolución patrimonial) en la fiscalía que ya intervenía en la presentación original, a la cual también se le sumó recientemente una denuncia impulsada por Marcela Pagano.

Los tres frentes que complican a Adorni:

Eje de la investigación Detalle de la acusación según los denunciantes Dádivas Aceptación de vuelos privados y alojamiento pagados por un tercero (Marcelo Grandio). Enriquecimiento ilícito Adquisición de propiedades y viajes en primera clase que no se justificarían con su único ingreso declarado como funcionario público. Inconsistencias patrimoniales Haber admitido en conferencia de prensa que reside en un departamento que no había sido debidamente declarado.

El costo político: el “fusible” en la mira

Más allá de los pasillos de tribunales, Paulón hizo especial énfasis en el daño político que este caso le inflige a la narrativa oficial. “Es el peor daño que le podía ocurrir al Gobierno porque Adorni era la principal cara del discurso moral de austeridad”, sentenció el diputado.

Para el legislador socialista, la última conferencia de prensa del jefe de Gabinete lejos estuvo de aclarar el panorama: “No aportó ninguna prueba, no despejó dudas y hasta admitió que vive en un departamento que no había declarado”.

Ante este escenario de debilidad institucional y en medio de un contexto económico complejo para el país, Paulón consideró que el cargo de Adorni corre serio peligro. “El jefe de Gabinete es el fusible del presidente. Cuando no tenés autoridad para dar explicaciones, se vuelve muy difícil sostenerse”, concluyó.

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