Declaró la secretaria del piloto del vuelo de Adorni: “Me pidieron que no lo facturara” Vanesa Tossi ratificó ante la Justicia que el viaje en avión privado desde Punta del Este fue abonado por un amigo del funcionario y aseguró que le solicitaron evitar la facturación. Durante su testimonio, recibió un llamado del propio implicado.

Vanesa Tossi, secretaria del piloto que organizó el vuelo privado utilizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró este viernes en los tribunales de Comodoro Py y confirmó que el viaje desde Punta del Este a Buenos Aires fue pagado por Marcelo Grandio, allegado al funcionario.

En su testimonio, sumó un dato clave: afirmó que el propio Grandio le pidió que el servicio no fuera facturado, aunque desde la empresa rechazaron esa posibilidad.

La audiencia tuvo un momento llamativo cuando, en plena declaración, Tossi recibió un llamado y un mensaje de Grandio. “¿Podés hablar?”, decía el texto que quedó incorporado al expediente judicial.

Según relató, no fue el único contacto posterior a la difusión pública del vuelo: indicó que el empresario la había llamado en reiteradas ocasiones, visiblemente alterado por la situación.

Tossi explicó que Grandio era cliente habitual del broker aéreo y que, en un primer momento, había planteado la contratación del vuelo para invitar a una familia a su casa en Punta del Este. Recién después confirmó que los pasajeros serían Adorni y su entorno.

La mujer, que aparece en el video que expuso el caso acompañando al funcionario hasta el avión, aportó capturas de las conversaciones mantenidas con Grandio. De acuerdo a su versión, el pedido de no facturar fue rechazado y finalmente se acordó emitir un comprobante solo por el tramo de regreso.

Esa factura, por 3.000 dólares, fue emitida el 9 de marzo, el mismo día en que el vuelo tomó estado público, varias semanas después de realizado. Posteriormente, Grandio envió una carta documento a la empresa desconociendo ese comprobante, según indicó la testigo.

Sobre el costo del viaje, Tossi detalló que se aplicó un descuento de 1800 dólares, correspondiente a tres asientos que la empresa logró revender como tramos vacíos.

En paralelo, el piloto ya había declarado que el pago fue realizado por Grandio y no por el propio Adorni, como sostuvo públicamente el funcionario. Según esa versión, el vuelo formaba parte de un paquete de servicios adquiridos para su reventa.

La causa es investigada por el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. En ese marco, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó este viernes un nuevo operativo en el edificio de la TV Pública, en la ciudad de Buenos Aires, para recolectar información vinculada al caso.

Además, en los últimos días también se llevaron a cabo procedimientos en oficinas vinculadas a la empresa operadora del vuelo en el aeropuerto de San Fernando.

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Tossi declaró durante más de tres horas y se retiró sin hacer declaraciones ante la prensa. Su testimonio se suma al del piloto, quien también aportó documentación y registros de su teléfono celular para respaldar su versión de los hechos.