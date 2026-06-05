La despedida del Indio Solari será este sábado y el Gobierno descartó el Congreso como sede A través del perfil oficial en redes sociales del músico, que falleció este viernes a sus 77 años, su círculo íntimo informó que se detallarán hora y lugar para que sus fanáticos puedan acercarse a darle el último adiós ni bien haya una decisión al respecto. Mientras tanto, desde Casa Rosada descartaron que vaya a realizarse en el Congreso de la Nación

En medio de la conmoción nacional por la muerte de Carlos Alberto “El Indio” Solari, en el Gobierno nacional discutían por estas horas qué lugar destinar para la despedida de una de las figuras más emblemáticas y convocantes del rock y la cultura popular del país. Con miles de fanáticos movilizados por la noticia y una ola de homenajes que crece minuto a minuto, se descartó una despedida en el Congreso de la Nación por “cuestiones de seguridad”, mientras que la familia del artista confirmó que el homenaje se hará este sábado, aunque restaban por definir un horario y lugar.

“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia”, dice el mensaje publicado desde las cuentas oficiales del ídolo popular.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclaró que ante la posibilidad de realizar una despedida al músico en el Congreso de la Nación, “se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes”, desde donde concluyeron que el Palacio Legislativo “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.







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La posibilidad de que la despedida se haga en el Congreso Nacional comenzó a tomar fuerza durante las últimas horas. Distintos diputados impulsaron un pedido formal ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para que las instalaciones quedaran a disposición de la familia del músico.

Una despedida que moviliza al país

La principal preocupación con respecto a la despedida del Indio gira en torno a la seguridad. Apenas se conoció la noticia del fallecimiento, funcionarios provinciales comenzaron a consultar a la Casa Rosada sobre los dispositivos que podrían implementarse para recibir a miles de personas que planean viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

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La experiencia de los recitales del Indio, que durante años movilizaron multitudes difíciles de comparar con cualquier otro fenómeno cultural, está presente en todas las conversaciones. Según distintos medios nacionales, en el Gobierno admiten que esperan una llegada masiva de micros y contingentes provenientes de distintos puntos del país.

Es por esto que, entre las opciones de predios para alojar la convocatoria, figuran un espacio en La Plata, ciudad clave en la trayectoria artística del Indio y en la historia de Los Redondos, y también Tecnópolis.

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Mientras tanto, la familia aguarda una definición. Con convocatorias espontáneas que ya comenzaron a surgir, incluida una “misa ricotera” en el Monumento a la Bandera desde las 18, el desafío para las autoridades pasa por encontrar un lugar que permita evitar que la despedida de uno de los artistas más influyentes de la Argentina termine desbordada por la magnitud de su propia leyenda.