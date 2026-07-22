La economía volvió a caer en mayo y el crecimiento anual fue de apenas 0,2 % La actividad económica retrocedió respecto de abril. La minería, los hidrocarburos y el agro impulsaron los mejores resultados, mientras la industria y el comercio continuaron en baja.

La actividad económica registró en mayo pasado una contracción del 0,5 % en comparación con abril último, tras haber bajado el 1,5 % en el cuarto mes del año, según informó oficialmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El informe además mostró una suba de apenas el 0,2 % en comparación con mayo de 2025.

En los primeros cinco meses del año, la actividad económica acumuló un alza del 1,7 %.

De acuerdo con los datos del Indec, ocho de los 15 sectores que aportan a la medición lograron en mayo un avance en términos interanuales, entre los que destacaron la actividad minera y de hidrocarburos (+15,7 %) y la agricultura (+4,6 %).

Sin embargo, la industria, un sector clave de la economía argentina, registró un derrumbe interanual del 5,6 %, mientras que el comercio retrocedió el 4,3 %.

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El informe difundido este miércoles no dio detalles sobre el desempeño de los diversos sectores de la economía en términos intermensuales.

Los datos oficiales confirmaron que se mantiene una tendencia de alta disparidad en el desempeño de cada sector económico.

De acuerdo con los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá un 3 %, por debajo de la expansión del 4,4 % lograda en 2025.