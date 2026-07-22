Cayó en la trampa del falso Kevin Costner y le sacaron más de 3 millones de pesos La víctima, de 70 años y oriunda de General Madariaga, entabló una relación virtual con un perfil falso del actor. El delincuente llegó a pedirle que vendiera su casa.

Una estafa virtual con tintes insólitos sacude a la localidad bonaerense de General Madariaga. Una mujer de 70 años resultó víctima de un engaño organizado por una persona que se hizo pasar por el célebre actor estadounidense Kevin Costner y logró sacarle una suma superior a los tres millones y medio de pesos, bajo la promesa de otorgarle la membresía de un exclusivo club de fanáticos.

El contacto inicial se produjo el año pasado a través de la plataforma TikTok, donde la mujer comenzó a interactuar con una cuenta que llevaba el nombre del protagonista de Danza con lobos. Tras la eliminación de ese perfil, el estafador convenció a la víctima de migrar la conversación a Zangi, una aplicación de mensajería cifrada que no almacena datos en servidores, lo que facilitó el desarrollo de un vínculo virtual extendido durante meses sin dejar rastros inmediatos.

A medida que la confianza crecía, la manipulación alcanzó niveles extremos. El falso galán de Hollywood le propuso a la jubilada vender su propiedad en Madariaga con la supuesta intención de comprarle una vivienda en Santa Marta, California. Si bien la mujer rechazó de plano desprenderse de su hogar, sí accedió a abonar el dinero exigido para obtener la credencial de socia del “Club Fan”.

Entre el 19 y el 21 de mayo pasados, la víctima realizó transferencias bancarias por un total de $3.621.712,35 hacia una cuenta alojada en la billetera virtual Ualá. Como respuesta, el ciberdelincuente le envió una credencial digital falsa, documento que postergó las sospechas de la mujer durante semanas.

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Una vez hecha la denuncia, los investigadores detectaron publicaciones en Facebook donde el perfil trucho publicaba fotos del actor en aviones privados sosteniendo ramos de rosas, acompañadas por frases de seducción como: “Cariño, solo un saludo de tu parte podría poner una sonrisa en mi rostro”, derivando el tráfico a canales de Telegram y Zangi.

La causa quedó caratulada bajo el delito de estafa y se encuentra bajo la órbita del fiscal Walter Mércuri, al frente de la UFI N° 8 Descentralizada de General Madariaga.