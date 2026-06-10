La esposa de Manuel Adorni solicitó ingresar al régimen de “inocencia fiscal” Bettina Julieta Angeletti formalizó su adhesión al sistema de sinceramiento tributario ante ARCA. La medida cobra especial relevancia por darse en la antesala de la próxima presentación de la declaración jurada del funcionario.

Bettina Julieta Angeletti, esposa de Manuel Adorni, inició los trámites para adherirse al mecanismo de regularización tributaria denominado “inocencia fiscal”. Se trata de una herramienta amparada bajo la Ley 27.799 que opera como un sistema de sinceramiento para aquellos contribuyentes que mantuvieron activos o ingresos por fuera del circuito formal.

Según la información dada a conocer por el diario La Nación, la presentación formal fue realizada el pasado 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Este movimiento patrimonial por parte de Angeletti cobra una particular relevancia en el escenario público por los tiempos procesales en los que se produce: la solicitud de regularización se da justo en la antesala de la presentación de la declaración jurada de bienes de su esposo.

El historial tributario

En cuanto a su situación fiscal previa, los registros oficiales indican que Angeletti se encuentra inscripta como trabajadora autónoma desde abril del año 2017, prestando servicios dentro del rubro de “actividades profesionales, científicas y técnicas”. Para pasar a esta categoría, debió revocar su condición de monotributista, la cual había mantenido durante un extenso período previo.

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No obstante, un dato llamativo de su historial tributario es que, a pesar de su inscripción como trabajadora autónoma desde hace más de ocho años, recién en octubre del año 2025 procedió a formalizar sus respectivas altas tanto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como en el Impuesto a las Ganancias.