Manuel Adorni pidió entrar a un régimen de la ley que permite ahorrar detalles en la declaración de bienes Su esposa ya había solicitado hace diez días quedar bajo el paraguas de la norma que habilita a blanquear activos sin recibir sanciones penales.

Antes de presentar su declaración jurada de bienes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó ingresar al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la llamada ley de inocencia fiscal. Así lo publicó este miércoles La Nación, a partir de registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

De acuerdo con esa información, el pedido fue presentado este miércoles por la mañana y corresponde al período fiscal 2025. La solicitud se realizó bajo la categoría “Ganancias Simplificada Ley 27.799”, aunque Adorni ya figuraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020.

La novedad se conoce después de que se conociera que Bettina Angeletti, esposa del funcionario nacional, había solicitado adherir al régimen de “inocencia fiscal”. En su caso, la presentación fue realizada el 31 de mayo, diez días antes que la de Adorni.

La secuencia suma un nuevo capítulo al seguimiento sobre la situación patrimonial y tributaria del entorno familiar del jefe de Gabinete, que está bajo escrutinio público y judicial. Ambas solicitudes serán evaluadas en el marco más amplio de las investigaciones sobre el patrimonio del funcionario y los movimientos económicos de su núcleo familiar.

El régimen simplificado de Ganancias habilitado por la Ley 27.799 permite presentar una declaración jurada abreviada para contribuyentes que opten por ordenar su situación fiscal bajo determinadas condiciones. En términos generales, reduce el nivel de detalle exigido respecto de las declaraciones tradicionales, aunque no impide investigaciones judiciales por otros delitos, como enriquecimiento ilícito o lavado de activos.

El caso generó impacto político porque Adorni es una de las principales voces públicas del gobierno de Javier Milei y suele sostener el discurso oficial sobre austeridad, transparencia y control del gasto. Además, en diciembre pasado había elogiado la norma en sus redes sociales: “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país”, escribió entonces.

Adorni registra actividades económicas desde noviembre de 2013, entre ellas servicios personales, asesoramiento y gestión empresarial, contabilidad, auditoría y, desde abril de 2023, actividades vinculadas a agencias de noticias y servicios de información.

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Hasta el momento, no hubo una explicación pública del jefe de Gabinete sobre los motivos de la solicitud. En paralelo, la Justicia federal analiza información fiscal, patrimonial y financiera vinculada al funcionario y su entorno familiar.