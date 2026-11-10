“La fe se vive con el ejemplo”: Chahla habló tras la misa de León XIV La intendenta de San Miguel de Tucumán asistió a la ceremonia en Córdoba y resaltó el valor de un Estado presente para responder a las necesidades de la gente.

La intendente Rossana Chahla participó de la misa que el papa León XIV celebró este martes en la capital de Córdoba, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), durante el tercer día de su histórica visita a la Argentina.

Al concluir la celebración litúrgica, que congregó a cientos de miles de fieles de distintos puntos del país, la jefa municipal expresó su profunda emoción por el mensaje compartido por el Santo Padre. “Me conmovió escucharlo hablar de una fe que se vive con el ejemplo, en las decisiones y los gestos de cada día. Al recordar al Cura Brochero y a Mama Antula, destacó el vínculo entre la oración y el servicio al prójimo”, manifestó Chahla, en referencia a las figuras de santidad y entrega comunitaria resaltadas por León XIV durante la homilía. “Reconoció a quienes dedicaron su vida a enseñar, cuidar a los enfermos y acompañar a quienes más lo necesitan”, manifestó.

La alcaldesa reflexionó sobre el impacto de las palabras del papa en el ámbito institucional y político. “Como intendenta, sus palabras me llevan a pensar en la responsabilidad que tenemos quienes estamos al frente de una gestión pública. La Justicia Social se hace concreta cuando una familia puede atenderse cerca de su casa, cuando un chico tiene mejores oportunidades para aprender y cuando alguien que atraviesa un momento difícil encuentra acompañamiento”, sostuvo Chahla, al tiempo que enfatizó: “Ese es el sentido de un Estado presente, al servicio de la gente”.

Finalmente, al hacer un balance del encuentro, la jefa de Gobierno de la capital tucumana remarcó la importancia de que la fe y la emoción compartida se transformen en servicio al prójimo y en compromisos concretos.

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“Me llevo la emoción de haber compartido esta misa con miles de personas unidas por la fe y la esperanza. Y me queda una invitación que vuelve con nosotros a casa, al trabajo y a cada barrio: estar más cerca de los demás y poner lo que cada uno puede hacer al servicio de una Argentina más fraterna y solidaria”, concluyó la intendente Chahla.