La hermana de Pity Álvarez declara en el juicio: revelará el severo deterioro y la extrema paranoia del músico Silvina Débora Álvarez será la última testigo en el debate oral. Expondrá la preocupación del entorno por los miedos permanentes del exlíder de Viejas Locas, el impacto que sufrió su salud mental durante la detención y cómo es el vínculo actual con su hija adolescente.

El juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano, transita su etapa decisiva. Este viernes a partir de las 11:30, Silvina Débora Álvarez, hermana del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, se presentará como la última testigo del debate oral. Mientras tanto, el músico seguirá la audiencia de forma remota a través de la plataforma Zoom.

Como una de las personas que mejor conoce la intimidad de Cristian “Pity” Álvarez, el testimonio de Silvina no se limitará a la situación judicial, sino que pondrá el foco en el complejo cuadro de salud mental que atraviesa el artista de 54 años. En declaraciones previas, la mujer remarcó que el nivel de paranoia de su hermano es “enorme” y que vive con un miedo permanente, incluso cuando está rodeado de sus seres queridos.

“Está en mi casa y cierra las ventanas, mira por abajo de la puerta de que no haya nadie. Él vive asustado permanentemente. Entiendo todas las posiciones, pero está muy a la vista que Cristian tiene un problema severo. No comprende la realidad como la vemos nosotros”, explicó Silvina recientemente. Asimismo, vinculó ese temor constante con la decisión del músico de portar armas para protegerse, aunque fue tajante al desvincularlo de un perfil agresivo: “No tengo la imagen de un hermano violento”.

El deterioro del cantante se profundizó drásticamente tras su paso por la cárcel, especialmente durante el aislamiento estricto por la pandemia, etapa en la que no pudo mantener contacto ni siquiera con su madre. Esa inestabilidad quedó evidenciada en episodios recientes que alarmaron a su entorno, como la madrugada del último 22 de septiembre, cuando Pity tomó un auto de la familia de forma impulsiva, rompiendo un pacto previo.

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En medio de este difícil panorama, Silvina cumple un rol fundamental como sostén y nexo familiar. Actualmente es la encargada de intermediar en el pago de la cuota alimentaria para la hija de 14 años del músico. Según reveló, recientemente hubo un acercamiento muy positivo entre padre e hija a través de una sesión de terapia conjunta que dejó al artista “muy feliz”.

Con la declaración de Silvina, el juicio ingresará en su recta final. Tras escuchar a la última testigo, comenzarán los alegatos: primero será el turno de la querella, luego hará lo propio la fiscalía el próximo miércoles 11 de noviembre, y el proceso culminará con la exposición de la defensa el viernes 13.

TN