El Gobierno descartó que el expresidente Santiago Peña se encuentre en la Argentina Tras la renuncia del mandatario paraguayo en medio de un escándalo bancario, la Casa Rosada desmintió los rumores sobre su paradero. El oficialismo aclaró que se limita a "monitorear los acontecimientos", mientras que Javier Milei evitó pronunciarse sobre la caída de su aliado regional.

El Gobierno nacional descartó de plano que el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, se encuentre en territorio argentino. La aclaración oficial surge como respuesta a una serie de fuertes rumores difundidos por medios del país vecino sobre el paradero del dirigente, quien este jueves presentó su renuncia al Poder Ejecutivo jaqueado por un escándalo bancario.

Fuentes de Balcarce 50 aseguraron a la Agencia Noticias Argentina que Peña no pisó suelo argentino y ratificaron que la administración libertaria no emitirá un comunicado oficial fijando postura sobre la crisis institucional paraguaya. “Estamos monitoreando los acontecimientos”, se limitaron a señalar.

En la misma sintonía, el presidente Javier Milei optó por el silencio y evitó hacer cualquier tipo de referencia a la situación que atraviesa su aliado regional, a quien había elogiado en reiteradas oportunidades. En sus redes sociales, el mandatario argentino continuó con su agenda habitual: celebró la traducción al francés de su libro “El Fin de la Inflación” ironizando con la frase “fenómeno barrial”, y se dedicó a repostear mensajes de apoyo a su gestión y números positivos de la economía nacional.

Peña había anunciado su dimisión durante el mediodía del jueves a través de su cuenta de X (ex Twitter). La presión sobre su figura se había vuelto insostenible luego de que diputados opositores y disidentes del propio Partido Colorado impulsaran su enjuiciamiento en el Congreso por supuesto mal desempeño de sus funciones.

MIRA TAMBIÉN La hermana de Pity Álvarez declara en el juicio: revelará el severo deterioro y la extrema paranoia del músico

“Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia”, expresó el exjefe de Estado. En su descargo, explicó que su salida busca priorizar “la estabilidad de nuestro país, la paz social y la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.

En el tramo final de su mensaje, el exmandatario ensayó un pedido de perdón frente a la crisis: “Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”. Finalmente, concluyó asegurando que su prioridad absoluta será “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros” al sistema financiero.

Noticias Argentina