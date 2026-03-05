La industria arrancó 2026 con una caída generalizada y alerta por el empleo y las importaciones El informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) arrojó un duro diagnóstico para el inicio del año. El nivel de actividad se desplomó, afectando fuertemente la producción, las ventas internas y los puestos de trabajo. Además, crece la preocupación por la apertura comercial.

El año 2026 comenzó con un escenario complejo para el sector manufacturero del país. Según el último relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), a través de su Centro de Estudios (CEU), el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se desplomó a 36,5 puntos en enero, ubicándose muy por debajo de la barrera de los 50 puntos que marca el límite entre la expansión y la contracción.

Con este resultado, el indicador acumula 15 relevamientos consecutivos en rojo, registrando una caída de 7,5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y confirmando una recesión generalizada que atraviesa a todos los rubros.

Producción, ventas y el golpe a las PyMEs

El freno en la actividad se sintió con fuerza en los mostradores y en las fábricas. El informe, elaborado en base a 644 empresas de todo el país, detalla que el 53,3% de las firmas sufrió una caída en su nivel de producción, mientras que apenas un 13% logró aumentos.

El panorama de las ventas internas fue aún más severo: el 54,7% reportó bajas, marcando el tercer valor más alto de la serie histórica.

El impacto de esta crisis fue asimétrico. Las micro y pequeñas empresas (PyMEs) se llevaron la peor parte en la caída de producción y ventas, mostrando una brecha negativa mucho mayor que las grandes compañías, las cuales tienen mayor espalda financiera para sostener la estructura.

Ajuste en el mercado laboral

Ante la falta de demanda y el encarecimiento de los costos, el empleo industrial comenzó a sentir el impacto. El 22,2% de las empresas encuestadas redujo su personal durante enero.

Para concretar este achique, las industrias recurrieron a diferentes mecanismos:

Desvinculaciones directas (50% de los casos de reducción).

Recorte de turnos laborales (41,4%).

Suspensiones temporales (22,9%).

De cara al futuro, la incertidumbre se mantiene: un 26% de las empresas anticipa que deberá seguir reduciendo su plantel en los próximos doce meses.

Deudas y el “fantasma” de las importaciones

La asfixia financiera es otra de las graves consecuencias. Casi la mitad de las industrias (45,6%) reportó atrasos en sus pagos, principalmente en impuestos y proveedores, lo que genera un peligroso aumento del endeudamiento y de los costos financieros.

A la hora de enumerar sus principales preocupaciones, los industriales señalaron la caída de la demanda interna (46,1%) y el aumento de los costos laborales. Sin embargo, encendió las alarmas la irrupción de un nuevo temor: el 19,4% de las empresas señaló la dificultad para competir con bienes importados, un factor que no figuraba en el radar a fines de 2024 y que hoy crece al calor de la apertura comercial y la apreciación del tipo de cambio.