La inflación continuó con tendencia al alza y fue de 3,4% en marzo, la cifra más alta en un año El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó este martes que los precios acumularon una suba promedio de 9,4% en lo que va de 2026, mientras que a nivel interanual se incrementaron un 32,6%. En la división que mide los precios de la categoría Educación, el aumento mensual fue de 12%

La inflación volvió a subir en marzo y fue de 3,4%, la cifra más alta del último año, acumulando una suba de 9,4% en lo que va de 2026. A nivel interanual, los precios se incrementaron un 32,6%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La división que registró la mayor alza mensual en marzo fue Educación (12%), seguido por Transporte (4,1%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%), Recreación y cultura (3,6%). Todos estos sectores se ubicaron por encima de la inflación promedio.

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).







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En Alimentos y bebidas no alcohólicas, en tanto, los aumentos fueron de 3,4% en promedio, apenas por encima de lo registrado en febrero (3,3%). El organismo estadístico precisó que esta división fue la de mayor incidencia en la variación mensual regional, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (7,1% en la región Pampeana).