Los analistas estiman que la inflación se desacelerará en abril y proyectan un índice en torno al 2,5% Luego de que el INDEC confirmara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó al 3,4% durante el último mes, las consultoras privadas anticipan un escenario de mayor alivio. La calma del dólar, el freno en el aumento de la carne y menores ajustes en tarifas traccionarían los precios a la baja.

El impacto del dato inflacionario de marzo obligó al Gobierno y a los mercados a recalcular las expectativas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el IPC del tercer mes del año fue del 3,4%, marcando la cifra más alta desde marzo de 2025. Con este número, la inflación acumuló un 9,4% en el primer trimestre y alcanzó un 32,6% en la medición interanual.

El rebote estuvo fuertemente impulsado por factores estacionales y de coyuntura: el rubro Educación se disparó un 12,1% por el inicio del ciclo lectivo, Transporte subió un 4,1% (naftas y pasajes) y Alimentos acompañó con un 3,4%, traccionado principalmente por el aumento de las carnes. Sin embargo, los expertos aseguran que estos “shocks” ya pasaron y anticipan un mes de abril mucho más tranquilo.

El diagnóstico del mercado: ¿por qué bajan los precios?

Las principales consultoras y entidades financieras ya cerraron sus estimaciones para el cuarto mes del año, coincidiendo en que la tendencia marca una clara desaceleración.

Eco Go: El economista Lucio Garay Méndez estima una inflación del 2,3% . Su análisis se basa en una fuerte baja en alimentos (especialmente la carne), sumada a la ausencia de grandes aumentos en tarifas de gas y electricidad. “Con salarios deprimidos, oferta de pesos esterilizada, actividad en zigzag y dólar para abajo, todo indica que la inflación debería desacelerar” , evaluó.

El economista Lucio Garay Méndez estima una inflación del . Su análisis se basa en una fuerte baja en alimentos (especialmente la carne), sumada a la ausencia de grandes aumentos en tarifas de gas y electricidad. , evaluó. Equilibra: Desde la consultora, Gonzalo Carrera proyecta un IPC del 2,5% . Si bien advierte sobre una “inercia inflacionaria alta”, destaca que al limpiar los shocks estacionales recientes (como la nafta o las cuotas escolares), la inflación núcleo se ubica en esos valores. Además, anticipó un segundo trimestre favorable.

Desde la consultora, Gonzalo Carrera proyecta un IPC del . Si bien advierte sobre una “inercia inflacionaria alta”, destaca que al limpiar los shocks estacionales recientes (como la nafta o las cuotas escolares), la inflación núcleo se ubica en esos valores. Además, anticipó un segundo trimestre favorable. Banco Comafi: Los expertos de la entidad sitúan el índice entre 2,6% y 2,7%. Destacan el rol fundamental de la estabilidad cambiaria para contener los precios, aunque advierten que la velocidad de la desinflación dependerá de si el Gobierno decide mantener o flexibilizar su política monetaria.

La reacción de Javier Milei: “El dato no me gustó”

El salto inflacionario de marzo no pasó desapercibido en la Casa Rosada. Durante su presentación en el evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el presidente Javier Milei reconoció abiertamente que el 3,4% no era el número esperado.

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“El dato no me gustó”, admitió el mandatario, aunque rápidamente llevó tranquilidad a los empresarios presentes: “Estamos convencidos de que hacia adelante la inflación va a bajar”.

Para justificar el pico de marzo, Milei argumentó que la economía argentina tuvo que enfrentar “dos shocks descomunales”, refiriéndose al impacto de la alta estacionalidad escolar y a los efectos internacionales del conflicto bélico. “La política monetaria no cambió. Está claro el efecto de Educación, la guerra y la carne. Superados esos efectos, la inflación va a caer”, sentenció el Presidente.