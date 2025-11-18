La inflación mayorista registró una leve suba en octubre Este número estuvo influenciado por la suba en productos nacionales y la baja en los importados, que venía de aumentar 9% en septiembre.

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,1% en octubre de 2025 respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El aumento del IPIM se vio marcado por la suba de 1,3% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Sin embargo, quedó por debajo de la inflación mayorista de septiembre, la cual había escalado hasta 3,7%.

En octubre se vio destacado la baja en el rubro de importados, que venía de aumentar un 9% en el noveno mes del año.

MIRA TAMBIÉN La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva fueron:

“Productos agropecuarios” (0,51%).

(0,51%). “Alimentos y bebidas” (0,31%).

(0,31%). “Productos refinados del petróleo” (0,22%).

(0,22%). “Tabaco” (0,11%).

Mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas”, que cayó 0,12%.

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,3% en el mismo período, explicado por la suba de 1,5% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) fue el que más subió: 1,7% en octubre, como consecuencia de la suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.