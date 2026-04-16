La inflación mayorista se aceleró al 3,4% en marzo, impulsada por el petróleo y gas La guerra en Medio Oriente impactó con más fuerza en el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) y contrarrestó la calma en el precio de los productos importados. Es la suba más alta desde septiembre de 2025

Luego de haber registrado en febrero el nivel más bajo desde mayo de 2025, la inflación mayorista dio un salto en marzo y cerró en 3,4% –la misma cifra que arrojó la minorista para igual mes–. Cortó de esta manera un proceso de desaceleración que había empezado a insinuarse en enero.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM). En ese documento también se difundió que el resultado de marzo fue consecuencia de la suba de 3,5% en los productos nacionales y de 1,1% en los productos importados. Se trata de la suba más alta desde septiembre.

Hay que recordar que, si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.



En el aumento de los productos nacionales se destacó el rubro petróleo crudo y gas, que tuvo un incremento de 27,3%, respecto de febrero, influenciado por el conflicto bélico en Medio Oriente que impulsó el precio de la energía.

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Según detalló el Indec, dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 2,02%; “Productos refinados del petróleo”, con 0,77%; “Alimentos y bebidas”, con 0,31%; “Sustancias y productos químicos”, con 0,13%; compensados por los “Productos agropecuarios”, con -0,40%.