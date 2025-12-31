La Justicia investiga el destino de USD 40 millones correspondientes a los premios del Mundial de Qatar Los fondos, girados por la FIFA y la Conmebol tras la consagración de la Selección Argentina, habrían sido derivados a cuentas en el exterior vinculadas al empresario Javier Faroni. Denuncian que el dinero no figura en los balances contables de la AFA.

La Justicia federal inició una investigación para determinar el destino final de 40 millones de dólares que la Selección Argentina debió percibir en concepto de premios tras su consagración en el Mundial de Qatar 2022. Las sospechas apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de los fondos y su desvío hacia cuentas offshore.

De acuerdo con la información difundida en un informe periodístico de la señal TN, el dinero habría sido girados directamente al exterior. La suma se compone de USD 30 millones abonados por la FIFA y otros USD 10 millones aportados por la Conmebol. La investigación sugiere que dichas transferencias tuvieron como destino sociedades vinculadas al empresario Javier Faroni, sin que estos ingresos y movimientos figuren en las memorias ni en los balances contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La operación financiera bajo la lupa se habría concretado en febrero de 2023. En aquel momento, la economía argentina presentaba una brecha cambiaria que rondaba el 100% entre la cotización del dólar oficial y los tipos de cambio paralelos.

Según lo expuesto en el programa conducido por Jonatan Viale, la hipótesis investigativa plantea que los jugadores del plantel campeón del mundo podrían haber cobrado sus premios en pesos convertidos al tipo de cambio oficial, mientras que las divisas fuertes habrían permanecido en el exterior. Esta maniobra habría generado una diferencia cambiaria significativa en beneficio de los intermediarios.

El informe periodístico también contextualizó que, durante ese período, en el ámbito financiero de la City porteña circulaban versiones sobre supuestos mecanismos que permitían a personas cercanas al poder político acceder a dólares a valor oficial, en medio de las estrictas restricciones cambiarias vigentes.