El Gobierno aplicó una suba parcial de los impuestos al combustible La Secretaría de Energía desdobló otra vez el alza en el gravamen que se traslada al litro de nafta y gasoil. Parte del ajuste quedó postergado.

El Gobierno volvió a aplicar una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil, que regirá desde este jueves 1° de enero de 2026.

Así, el litro de nafta súper subirá $17,29 sobre los valores vigentes y el gasoil $14,39 por la aplicación parcial del alza en el impuesto a los combustibles líquidos. A la vez, el ajuste del impuesto sobre al Dióxido de Carbono generará un incremento de $1,059 por litro en la nafta y de $1,640 por litro en el gasoil.

La medida se oficializó este miércoles a través del decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial. “Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”, indicó la norma.

En el caso del gasoil, además de la actualización por general por ICL e IDC, también habrá un monto fijo adicional de $7,792 por litro para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico.

El decreto mencionó la determinación de esa suma extra de ICL en el área conformada por las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza.

Aumentos de la nafta y gasoil: qué pasará con los impuestos a los combustibles en febrero

Desde el 1° de febrero de 2026, la Secretaría de Energía -salvo una nueva postergación- aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer, segundo y tercer trimestre de 2025, que el Gobierno viene dilatando.

La resolución argumentó que la postergación tiene el propósito de estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible.

Desde mediados de 2024, el Ejecutivo desdobló en más de 10 oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles para atenuar el impacto en la inflación.

