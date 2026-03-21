La Justicia pone la lupa sobre Javier Faroni tras los masivos allanamientos en las sedes de la AFA El empresario y dirigente quedó en el centro de una investigación por presunto lavado de activos y defraudación. Los operativos, ordenados por un juez federal de Campana, buscaron documentación sobre supuestas irregularidades en los fondos destinados al nuevo predio de Pilar.

El mundo del fútbol argentino vuelve a verse sacudido por la intervención judicial. Tras los masivos allanamientos ejecutados este último viernes en las principales sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el empresario y dirigente Javier Faroni quedó ubicado en el centro de una compleja tormenta judicial.

Los operativos simultáneos, que tuvieron lugar tanto en el emblemático predio de Ezeiza como en la histórica sede de la calle Viamonte, fueron dispuestos por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El objetivo principal de las fuerzas de seguridad fue secuestrar documentación probatoria que permita avanzar en una causa que investiga presuntas maniobras de defraudación y lavado de activos.

El predio de Pilar y los contratos bajo sospecha

Según confirmaron fuentes vinculadas a la causa a la Agencia Noticias Argentinas, la investigación tiene un eje geográfico y económico muy claro: el nuevo centro de entrenamiento proyectado en la zona norte del Gran Buenos Aires.

“El predio de Pilar y Faroni están en la mira. Los operativos en Ezeiza y en la sede fueron ordenados ahora por un juez de Campana en busca de nueva documentación”, indicaron los peritos que trabajaron hasta última hora del viernes retirando soportes digitales y bibliatos con información comercial. MIRA TAMBIÉN Milei acusó de “pichón de tirano” a Pedro Sánchez

La Justicia busca determinar si existen irregularidades graves en las concesiones y en el flujo de los fondos destinados a esta infraestructura deportiva. En este sentido, la sospecha principal recae sobre si el dirigente utilizó su posición dentro de la estructura del fútbol para direccionar beneficios económicos hacia sus empresas.

Los puntos claves de la investigación:

Eje de la causa Detalle de la pesquisa Los delitos Se investiga presunta defraudación y lavado de activos. El objetivo central Contratos que vinculan a las empresas de Javier Faroni con la AFA. La obra apuntada El financiamiento de la infraestructura del nuevo predio en Pilar. Material incautado Balances contables, soportes digitales y documentación comercial secuestrada en Ezeiza y Viamonte.

Próximos pasos y secreto de sumario

El impacto institucional de este procedimiento radica en la conexión directa que el juzgado busca establecer entre la gestión administrativa de la entidad madre del fútbol argentino y los negocios privados del empresario teatral.

Mientras gran parte de las actuaciones se mantienen bajo un estricto secreto de sumario para evitar el entorpecimiento de la pesquisa, trascendió que la fiscalía ya se dispone a cruzar los datos patrimoniales recolectados. Este análisis será determinante y podría comprometer seriamente la situación procesal de los involucrados en el transcurso de las próximas semanas.