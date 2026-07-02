Tras renunciar a la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni también dejó su cargo en el directorio de YPF El exfuncionario presentó su dimisión ante el presidente de la petrolera en medio de la causa judicial que investiga su presunto enriquecimiento ilícito. El reacomodamiento del área con la llegada de Diego Santilli y las renuncias en el círculo de máxima confianza del exministro.

En medio de la fuerte tormenta política y judicial que atraviesa, Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al cargo de director titular de YPF, un puesto estratégico que ocupaba en representación del Estado nacional. La medida se concreta apenas unos días después de su salida de la Jefatura de Gabinete.

La dimisión fue oficializada mediante una escueta carta dirigida al presidente de la petrolera de bandera, Horacio Marín. Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el paso al costado de Adorni deberá ser puesto a consideración de los accionistas de la compañía para cumplimentar el procedimiento formal que prevé el estatuto interno de YPF.

La desvinculación del directorio consolida su alejamiento de la función pública y ya había sido anticipada por el propio presidente Javier Milei luego de que se confirmara el recambio en el Ministerio de Coordinación.

Complicaciones judiciales y rumores de mudanza

Tras su salida del Ejecutivo, Adorni optó por mantener un estricto hermetismo. Según trascendió en las últimas horas, el exfuncionario estaría evaluando radicarse en Uruguay, a medida que su panorama en los Tribunales se vuelve más complejo. Actualmente, la Justicia avanza en una causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y posibles maniobras de lavado de activos.

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Su única aparición pública reciente ocurrió este martes en la Casa Rosada, cuando asistió a la ceremonia de jura de su reemplazante en la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli. Durante el acto, el exvocero intercambió saludos con los presentes y llegó a compartir un abrazo protocolar tanto con el Presidente de la Nación como con su sucesor.

Transición y bajas en el equipo de asesores

Previo a la jura oficial, fuentes gubernamentales dejaron trascender que Adorni y Santilli mantuvieron un encuentro de trabajo a puertas cerradas para terminar de sellar un traspaso ordenado de la cartera.

Sin embargo, el recambio de gestión ya comenzó a mostrar movimientos en el organigrama estatal. Este mismo miércoles se confirmó la salida de Aimé “Meme” Vázquez, quien se desempeñaba como jefa de la Unidad de Asesores y era una de las personas de máxima confianza de Adorni.

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Por el momento, resulta una incógnita el futuro de Vázquez dentro de la estructura gubernamental. La exfuncionaria ostenta en paralelo otro cargo en el Estado como integrante del directorio del Correo Argentino, un puesto cuya continuidad todavía no fue definida tras los profundos cambios implementados en la Jefatura de Gabinete.