La pericia al celular de la abuela de Loan mostró que eliminó 34 llamadas el día de la desaparición: qué dijo la mujer Un análisis del teléfono de Catalina Peña reveló elementos cruciales que podrían cambiar el rumbo del caso que conmueve al país desde el 13 de junio pasado. La respuesta de ella.

La investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino de cinco años visto por última vez el 13 de junio, dio un nuevo giro en las últimas horas. Un análisis del teléfono de su abuela, Catalina Peña, indicó que se eliminaron 34 llamadas entre las 166 registradas.

Además, se encontraron 31 contactos, dos carpetas y tres números de IMEI. El análisis indicó que Catalina hizo 13 llamadas entre las 11.56 y las 13.30 del jueves 13, antes de que se denunciara la desaparición de su nieto.

Así, la mujer conversó con la periodista Paula Bernini para TN “¿Existe la posibilidad que hayas hablado con alguien durante esa mañana?“, le consultó la cronista.

“Esos días antes puede ser, pero ese día no. Porque yo todavía no me levantaba y Laudelina ya llegó con la hija, que tenía que cocinar. Después vinieron los otros. Laudelina llegó a las 7:30, yo me levanto a las 8. El teléfono lo tengo bajo mi almohada cuando me acuesto, entonces, cuando me despierto, miro la hora. Y esa mañana lo habré sacado para cargar la batería”, le contestó la abuela de Loan.

“¿Alguien te pudo haber agarrado el teléfono?“, insistió Bernini.

“Sí, porque acá no ponen cuidado, hacen lo que quieren”, fue su respuesta, y luego negó haber hecho 13 llamadas el día que desapareció Loan: “Una llamada a la semana puede ser que haga. No borré ni una llamada, yo no sé borrar llamadas. La llamada hago yo, marco los números y hago la llamada. Pero borrar no, no sé borrar”.