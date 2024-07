Caso Loan: hallaron dos celulares en la basura y el ex comisario Maciel amplió su declaración como “colaborador” En la noche del último miércoles, Gendarmería realizó un operativo frente a la estación de bomberos de 9 de julio para recuperar dos teléfonos que pertenecían a la enfermera que atendió a la ex funcionaria Caillava. El ex titular de la comisaría de la población correntina declaró por siete horas. Su abogado, Miguel Ángel Pierri había adelantado que presentaría material para la causa.

Por Redacción - El Ocho 25/07/2024 · 10:47