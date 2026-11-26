La producción industrial cayó un 3% interanual en octubre y cortó dos meses de subas Según el índice de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, la actividad fabril retrocedió un 0,2% frente a septiembre y acumula una baja del 2,6% en los primeros diez meses del año. El dato contrasta con el diagnóstico del ministro Luis Caputo sobre una recuperación sostenida desde agosto.

La actividad fabril volvió a mostrar señales de estancamiento durante el décimo mes del año. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados (IPI-OJF), la industria registró en octubre una caída del 3% interanual y una merma desestacionalizada del 0,2% en comparación con septiembre.

Con este resultado, el sector acumuló un retroceso del 2,6% en los primeros diez meses de 2026 y puso fin a las cifras positivas que había exhibido en agosto (+1,4%) y septiembre (+0,1%) en la medición sin estacionalidad. Al evaluar el desempeño general, el informe procesado por la Agencia Noticias Argentinas advirtió que “no se aprecia una reacción en la industria durante octubre”.

Respecto a las proyecciones de corto plazo, la consultora señaló que “hacia adelante, las perspectivas de una mejora para la industria en los últimos meses del año se han diluido, y esperamos que la recomposición sea más lenta y desigual entre los sectores”. El diagnóstico privado contrasta con las declaraciones formuladas este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que la actividad económica se encuentra “recuperando desde agosto” y proyectó que finalizará el año en alza, al tiempo que responsabilizó a los rubros en baja por la falta de inversión para recuperar niveles de actividad y rentabilidad.

Fuerte disparidad entre sectores: qué rubros cayeron y cuáles crecieron

El reporte subrayó la “alta heterogeneidad entre las ramas industriales” al desagregar el comportamiento interanual de cada actividad. Entre los sectores que cerraron octubre en terreno negativo se ubicaron:

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Maquinaria y Equipo (-13,6%): lideró la contracción general, impulsada por un descenso del 14,4% en el segmento automotriz.

lideró la contracción general, impulsada por un descenso del 14,4% en el segmento automotriz. Plásticos (-10,7%) y Textil (-7,5%): mantuvieron pronunciados retrocesos en la comparación contra el mismo mes del año pasado.

mantuvieron pronunciados retrocesos en la comparación contra el mismo mes del año pasado. Minerales no Metálicos (-7,4%): volvió a terreno negativo tras haber mostrado una mejora en septiembre, arrastrado por una caída del 8,9% en las entregas de cemento.

volvió a terreno negativo tras haber mostrado una mejora en septiembre, arrastrado por una caída del 8,9% en las entregas de cemento. Metálicas Básicas (-5,4%): estuvo afectada por las fuertes bajas en la producción de hierro primario (-18,6%), laminados terminados en frío (-13,3%) y acero crudo (-11,7%).

estuvo afectada por las fuertes bajas en la producción de hierro primario (-18,6%), laminados terminados en frío (-13,3%) y acero crudo (-11,7%). Alimentos (-2,5%): registró un retroceso moderado en el promedio general, aunque el informe remarcó que la faena bovina continúa mostrando un desempeño adverso (-11,5% anual).

En contrapartida, seis ramas de actividad lograron sostener variaciones interanuales positivas durante octubre: Productos Farmacéuticos (+6,6%), Refinerías (+3,4%), Química (+3,1%), Papel (+2,8%), Bebidas (+1,3%) y Tabaco (+0,7%).