El fin de las apuestas en las camisetas: qué pasará con los sponsors del fútbol argentino si avanza la ley contra la ludopatía El proyecto con media sanción de Diputados prohíbe todo tipo de publicidad de juegos de azar en indumentaria, estadios y medios. De aprobarse sin cambios en el Senado, clubes como Boca, River, Racing e Independiente, además de la AFA y la Liga Profesional, deberán rescindir contratos millonarios.

La estrecha alianza comercial entre las casas de apuestas online y el fútbol argentino atraviesa horas decisivas en el Congreso de la Nación. Si el Senado convierte en ley el proyecto de prevención de la ludopatía tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados, los clubes deberán retirar de forma obligatoria toda publicidad vinculada a operadores de juego de sus camisetas e instalaciones deportivas.

El texto, que cuenta con media sanción, establece un freno contundente al avance de estas plataformas en el ecosistema deportivo. La normativa no solo apunta a la indumentaria oficial de los planteles profesionales, sino que extiende la prohibición a cualquier tipo de auspicio en estadios, cartelería estática, torneos y eventos masivos.

Contratos millonarios en juego para los clubes y la AFA

En la Argentina, las principales instituciones mantienen acuerdos vigentes de patrocinio con casas de apuestas que representan una fuente central de ingresos para sus arcas. Entre los vínculos más relevantes figuran:

Boca Juniors: posee un contrato con Betsson estimado en US$ 7,5 millones anuales hasta 2028.

posee un contrato con Betsson estimado en US$ 7,5 millones anuales hasta 2028. River Plate: percibe alrededor de US$ 6 millones por temporada de Betano desde 2025.

percibe alrededor de US$ 6 millones por temporada de Betano desde 2025. Racing Club: recibe cerca de US$ 2 millones por temporada, también de Betsson, desde 2025.

recibe cerca de US$ 2 millones por temporada, también de Betsson, desde 2025. Independiente: cuenta con el auspicio de Sportsbet por una suma cercana a los US$ 1,2 millones.

cuenta con el auspicio de Sportsbet por una suma cercana a los US$ 1,2 millones. San Lorenzo: mantiene un acuerdo con Casino Buenos Aires Online que oscila en los US$ 800.000 anuales hasta diciembre.

El alcance de la medida también impacta de lleno en buena parte del resto de la Primera División y en las estructuras organizativas del fútbol local. A nivel institucional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene a BetWarrior como patrocinador oficial de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional, mientras que la Liga Profesional de Fútbol cuenta con bplay como casa de apuestas oficial.

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Prohibición total en medios, redes y protagonistas

Más allá de las camisetas y los estadios, el articulado de la iniciativa busca cerrar cualquier resquicio comercial al abarcar la totalidad del ecosistema comunicacional. De este modo, el veto publicitario se extiende a redes sociales, plataformas digitales y tecnologías de la información, así como a los medios gráficos, radiales y televisivos, y a la cartelería en la vía pública o en espacios privados de acceso público.

Asimismo, en caso de aprobarse sin modificaciones, quedará terminantemente prohibido que futbolistas, entrenadores y figuras públicas realicen publicidad directa o indirecta vinculada a estas plataformas.

La pulseada en el Senado y los escenarios posibles

El proyecto original obtuvo media sanción en Diputados gracias a un acuerdo multipartidario integrado por Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. En el Senado, en cambio, la discusión enfrenta dos posturas contrapuestas sobre el alcance de la regulación.

Por un lado, los sectores que respaldan el texto venido en revisión buscan blindar la redacción original al sostener que la omnipresencia de las apuestas en el fútbol normaliza el juego y expone a menores de edad a consumos problemáticos. Por otro, bloques como La Libertad Avanza y el PRO impulsan dictámenes más flexibles y con menores restricciones publicitarias, lo que permitiría que las casas de apuestas conserven parte de su presencia comercial en el deporte.

Si la Cámara alta sanciona el proyecto original sin cambios y el Poder Ejecutivo lo promulga sin vetos, los clubes deberán afrontar de inmediato la rescisión o readecuación de contratos millonarios. Por el contrario, si el Senado introduce modificaciones para suavizar las prohibiciones, el expediente regresará a la Cámara de Diputados para una nueva revisión recién en el período legislativo de 2027.