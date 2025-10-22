La Sociedad Rural Argentina le contestó a la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos El titular de la entidad agropecuaria, Nicolás Pino, contestó afirmaciones provenientes desde funcionarios estadounidenses y defendió el estatus sanitario local

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionó declaraciones recientes de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, que advirtieron sobre eventuales restricciones a la compra de carne argentina por la presencia de fiebre aftosa. Durante una entrevista radial, el dirigente calificó a las manifestaciones de la funcionaria estadounidense como equivocadas y defendió el sistema sanitario nacional señalando: “Hace más de 20 años, por suerte, que no tenemos problemas con esta enfermedad”.

La conversación, difundida por Radio Mitre, se originó cuando el conductor mencionó las declaraciones de la secretaria norteamericana alusivas al riesgo sanitario, generando molestia entre representantes argentinos del sector ganadero. Nicolás Pino sostuvo que la funcionaria se mostró “mal informada” sobre la realidad sanitaria. “Si uno quiere desconocer ese estatus sanitario que tenemos en Argentina con al sur del río Colorado, al norte, libre, aftosa, con vacunación, sin vacunación, bueno, eso puede llegar a confundir un poco”, explicó.

De acuerdo con el titular de la SRA, los controles en el país se mantienen en alto nivel y las prácticas de vacunación preventiva consolidaron la erradicación de la enfermedad. Destacó que la vigilancia responde a experiencias pasadas y demuestra el compromiso local para evitar episodios adversos. “No tenemos ningún problema con esta enfermedad, que tanto daño hace a la ganadería”, enfatizó durante la charla.

“Vamos a creer que fue un error el comentario”, agregó.

En el intercambio, Nicolás Pino optó por interpretar la declaración oficial de la secretaria estadounidense como un equívoco y no como una decisión política deliberada. “Vamos a creer que fue un error, que fue un error”, insistió el dirigente. Remarcó que la intención comercial expresada por los funcionarios de Estados Unidos podría beneficiar al sector exportador local y calificó como una “muy buena noticia” la posibilidad de aumentar el volumen de exportaciones de carne hacia ese mercado.

Durante la entrevista reproducida por Radio Mitre, el presidente de la SRA también recordó que Argentina exporta actualmente unas 20 mil toneladas de carne a Estados Unidos. “Si tuviera aftosa, no podríamos vender esa cantidad de carne”, señaló. Este volumen incluye cortes de alto valor y responde a las condiciones impuestas por los protocolos sanitarios internacionales vigentes. La afirmación busca desmentir, desde el punto de vista de los ganaderos, cualquier sospecha sobre una supuesta falta de control sanitario.

En ese sentido, Nicolás Pino explicó que en el proceso se contempla la vacunación como parte de una política preventiva y no como respuesta a brotes activos. “No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien también de nosotros. Somos cuidadosos realmente con el tema y no queremos pasar por un momento como el que tuvimos hace un montón de años”, añadió.

