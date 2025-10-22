Gerardo Werthein renunció a su cargo como ministro de Relaciones Exteriores La dimisión del canciller se enmarca en los recientes cambios impulsados por el Gobierno nacional y se produce tras el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, donde surgieron diferencias internas y cuestionamientos sobre el rol de Werthein en la delegación oficial.

El canciller Gerardo Werthein presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, en medio de los reacomodamientos internos del gobierno nacional de cara a las próximas elecciones legislativas.

Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron la dimisión, mientras que desde Cancillería señalaron que el funcionario llevaba varios días sin participar de sus tareas habituales, de acuerdo a lo que consignó El Cronista.

La salida de Werthein ocurre después del reciente viaje presidencial a Estados Unidos, donde surgieron cuestionamientos por el papel del canciller en la reunión entre Milei y Donald Trump.

Según trascendió, la decisión de apartarse responde a tensiones internas dentro del equipo presidencial, especialmente con el sector vinculado a Santiago Caputo, asesor de Milei. Werthein habría manifestado su intención de dejar el cargo si Caputo asumía un rol formal en el Gobierno.

A su vez, la visita a Washington generó malestar diplomático luego de que Trump condicionara la ayuda económica a la Argentina al resultado de las próximas elecciones, una declaración que fue interpretada erróneamente por el mandatario norteamericano, quien la asoció a una eventual reelección de Milei.

Werthein estaba próximo a cumplir un año al frente de la Cancillería, cargo que asumió el 30 de octubre de 2024 tras la salida de Diana Mondino, destituida por votar a favor del levantamiento del embargo a Cuba en la ONU.

Durante su gestión, el ahora exministro se convirtió en una figura cercana a Milei en materia de política exterior y fue clave en la recomposición del vínculo con Estados Unidos.