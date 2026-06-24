La tajante respuesta de Manuel Adorni tras la suspensión de su informe de gestión en el Senado El jefe de Gabinete aseguró a través de sus redes sociales que mantiene su compromiso de concurrir a la Cámara alta el próximo 2 de julio. La exposición había sido postergada en medio de las críticas y pedidos de interpelación por parte de la oposición debido a su declaración jurada patrimonial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió al cruce de las especulaciones políticas y ratificó su voluntad de presentarse ante el Senado de la Nación el próximo 2 de julio para brindar el habitual informe de gestión, tal como lo exige la Constitución Nacional. Su pronunciamiento llega horas después de que trascendiera la suspensión de la exposición que tenía programada originalmente para esa fecha.

A través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter), el funcionario buscó despejar cualquier tipo de versión sobre una supuesta negativa de su parte a comparecer ante los legisladores de la Cámara alta. Fiel a su estilo comunicacional, publicó un mensaje breve y directo:

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”.

El trasfondo de la suspensión: patrimonio e inversiones

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la cancelación de la sesión se dio en un contexto de fuerte controversia política. En las últimas semanas, Adorni quedó en el centro de la escena pública luego de que se conocieran los detalles de su declaración jurada patrimonial y las ganancias obtenidas a través de diversas inversiones financieras.

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Esta situación derivó rápidamente en reclamos formales y pedidos de explicaciones por parte de distintos sectores de la oposición, quienes comenzaron a presionar para avanzar con una interpelación en el recinto.

La abrupta suspensión del informe de gestión había generado rápidos cuestionamientos entre los dirigentes opositores. Desde estos sectores interpretaron la cancelación como una presunta maniobra del oficialismo para evitar que el jefe de Gabinete se enfrentara a un duro interrogatorio sobre el origen de sus ahorros y el crecimiento de su patrimonio.

Con su mensaje en redes, Adorni intentó retomar la iniciativa y dejar en claro que no esquivará su obligación constitucional de rendir cuentas sobre la marcha del Gobierno, en un escenario que representa un nuevo frente de conflicto legislativo para la administración nacional.