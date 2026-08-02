La venta de autos usados se desplomó más de un 12% en julio La comercialización de vehículos de segunda mano registró una baja del 12,57% respecto al mismo mes del año pasado. Desde el sector advierten sobre precios desfasados, agresivas bonificaciones en los 0km y altas tasas de interés. En Tucumán, las ventas acumulan una caída del 9,03% en lo que va del año.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes de julio se vendieron 156.810 vehículos usados en el país, lo que representa una considerable baja del 12,57% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se habían comercializado 179.363 unidades. No obstante, si se analiza la variación intermensual respecto a junio (155.492 unidades), el mercado registró un leve crecimiento del 0,85%.

En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, se vendieron 1.048.438 unidades, marcando una contracción del 4,49% frente a igual período de 2025. A nivel local, la provincia de Tucumán mostró un panorama similar: registró un mínimo repunte del 0,18% en julio respecto a junio, pero acumula una caída del 9,03% en la medición interanual de enero a julio.

Los motivos detrás de la caída

El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, explicó que la baja responde a múltiples factores. En primer lugar, mencionó la “estacionalidad de las vacaciones de invierno, más el acontecimiento del mundial de fútbol”. Sin embargo, puso el foco en una problemática propia del mercado: “Existe un factor más, y muy importante, que es la reticencia de los vendedores particulares a acomodar el precio pretendido de sus vehículos a esta nueva realidad que estamos transitando”.

Lamas detalló que actualmente el mercado cuenta con “una oferta de 0km muy agresiva en cuanto a bonificaciones y variedad de productos”, lo cual obliga a reacomodar los valores de los usados. “El que ajusta su precio y lo ofrece de forma razonable lo vende; el que no, simplemente da vueltas y no logra concretar su objetivo”, sentenció el directivo. A esto se le suma el impacto del financiamiento, ya que, según advirtió, “el nivel de tasas ofrecidas por los bancos no son convalidadas por los potenciales compradores”.

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A la hora de analizar qué vehículos conservan mejor su valor de reventa en la Argentina, desde la entidad destacaron a los autos con motorizaciones 1.6 o 2 litros de gama media o baja. “Tienen probada trayectoria de marca, respaldo, confiabilidad y continuidad en el tiempo”, aclaró Lamas.

Finalmente, el secretario diferenció los perfiles de compradores: “Si es una compra por pasión no va a importar lo que se pague de seguro, ni de patente ni lo que consuma. Sí puede importar la provisión de repuestos. En la compra racional, que es la mayoría, la gente analiza todo”.

El Top 10 de los autos usados más vendidos en julio:

Volkswagen Gol y Trend: 8.276 unidades Toyota Hilux: 5.485 unidades Chevrolet Corsa y Classic: 4.174 unidades Volkswagen Amarok: 3.768 unidades Ford Ranger: 3.722 unidades Peugeot 208: 3.192 unidades Ford EcoSport: 2.955 unidades Toyota Corolla: 2.880 unidades Ford Ka: 2.774 unidades Fiat Palio: 2.687 unidades