Victoria Villarruel cruzó a Santilli y lo acusó de dañar la institucionalidad La vicepresidenta respondió al jefe de Gabinete, que le había pedido "dar un paso al costado" si no está de acuerdo con el Gobierno. Lo calificó como un "exponente de la casta política" y le reclamó que "respete el voto popular".

La interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que la titular del Senado respondiera con dureza al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien horas antes le había pedido “dar un paso al costado” si no comparte el rumbo del Gobierno.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Villarruel calificó a Santilli como “uno de los exponentes de la casta política” y lo acusó de “pretender causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano” del país.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió la vicepresidenta.

En el mismo mensaje defendió la legitimidad de la fórmula presidencial con la que llegó al Gobierno y respondió al planteo del jefe de Gabinete. “Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, agregó.

La respuesta de Villarruel llegó después de las declaraciones formuladas por Santilli en una entrevista con Radio Mitre, donde sostuvo que, si la vicepresidenta no comparte las políticas del Gobierno, debería abandonar su cargo. “Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, había afirmado el jefe de Gabinete.

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En esa misma entrevista, Santilli calificó de “barbaridad”, “disparate” y “agravios impropios” las recientes publicaciones de Villarruel sobre el presidente Javier Milei.

La escalada entre ambos comenzó luego de que la vicepresidenta respondiera en redes sociales a un mensaje de la diputada libertaria Lilia Lemoine, que había sido republicado por el propio Milei. En esa discusión, Villarruel expresó su “genuina preocupación” por el estado del mandatario y sostuvo que tenía “persecuciones imaginarias” y una “locura galopante”.

Con este nuevo intercambio, la disputa pública entre la vicepresidenta y referentes del Gobierno volvió a escalar, profundizando las diferencias que desde hace meses atraviesan la relación entre Villarruel y el núcleo más cercano al presidente Milei.