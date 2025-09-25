Las reservas subieron US$300 millones y en el mercado creen que el Tesoro compró dólares Así quedó reflejado en la variación de las reservas brutas que publica el Banco Central. Según analistas privados responde a una adquisición por parte el Gobierno ya que no hubo movimientos de cotizaciones ni ingresos por parte de organismos internacionales.

Después de varios días de reacción positiva en los mercados por el fuerte respaldo de Estados Unidos al Gobierno, las reservas subieron US$300 millones y fuentes del mercado advirtieron que podría explicarse porque el Tesoro compró dólares.

Así quedó de manifiesto en la variación de las reservas brutas que informa el Banco Central. Este jueves no se registraron movimientos de cotizaciones ni ingresos a través de organismos internacionales, por lo que se descuenta que el crecimiento de US$317 millones responde a compras por parte del Tesoro. TN se contactó con diversas fuentes del Ministerio de Economía, pero no confirmaron la operación.

“Esto es consistente con una compra significativa del Tesoro. Suba de la reservas brutas por más de US$300 millones”, indicó en sus redes sociales el economista Gabriel Caamaño. “US$1050 millones informa CIARA que liquidó hoy, eso es más que la suma de rueda mayorista en Divisa y MEP. Otra vez es indicativo de compra en bloque significativa”, agregó.

Según otros analistas privados que siguen de cerca los movimientos diarios, el martes el Tesoro habría comprado US$85 millones. “Los depósitos del Gobierno en dólares subieron US$85 millones el 23 de septiembre”, expresó el economista Amilcar Collante. Este es la última cifra disponible a la fecha, ya que los datos se publican con algunos días de rezago.

Esta adquisición de dólares por parte de Economía se habría dado luego de los anuncios por parte de la administración estadounidense -que incluyen una asistencia financiera por distintas vías-.

De acuerdo a información del último informe de jefatura de Gabinete, durante junio y julio el Tesoro realizó compras en bloque por US$1464 millones a un tipo de cambio promedio de $1260,13.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, durante su visita al país en abril de 2025. (Foto: @LuisCaputoAR/X).

Ayer, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó que está negociando con la Argentina un swap por US$20.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.

Además, a través de sus redes sociales, el funcionario clave de la administración Trump también aseguró “estar listo” para comprar bonos de la deuda argentina nominados en dólares.

También habló de otorgar un préstamo directo del Tesoro norteamericano para evitar mayores sobresaltos financieros y cambiarios en medio de la campaña electoral.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de su principal deuda”, anticipó Bessent.