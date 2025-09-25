Cristina Kirchner criticó el nuevo endeudamiento: “¡Che Milei! ¿Viste que al final era el dólar?” La expresidenta publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales para cuestionar la política económica del gobierno nacional. "Los dólares que te entran por la puerta de adelante, se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?", le cuestionó al actual Jefe de Estado.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales para criticar la política económica del gobierno de Javier Milei. Fiel a su estilo, abrió el texto con un provocador “¡Che Milei!” y volvió a utilizar frases en mayúsculas para remarcar sus conceptos.

En el posteo, la exmandataria cuestionó la reciente reunión del presidente con Donald Trump en Estados Unidos y sostuvo que ese encuentro no hizo más que confirmar lo que —según ella— se viene advirtiendo desde hace tiempo: “Que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares… Y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016… se ha tornado inmanejable”.

En otra parte del mensaje, Cristina le escribió directamente a Milei: “Mirá, hermano… te lo digo sinceramente… la «ayuda» de «las fuerzas del norte» (me parece que «las del cielo» están medio cabreras con vos) es pan para hoy y hambre para mañana… Los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?”.

También le recomendó al presidente consultar con Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich “cómo le fue a De la Rúa y a la Argentina con el megacanje y el blindaje”.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno aclaró que mantiene las retenciones cero para las carnes hasta fin de octubre

En otro tramo del mensaje, agregó: “Pero lo peor de todo, «economista experto en crecimiento con y sin dinero», es que no solo no te hacés cargo del fracaso de la macro… sino que tampoco querés reconocer que el mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos”.

En ese contexto, continuó describiendo las dificultades económicas que atraviesan muchas familias en el país, con hogares endeudados y personas que no logran llegar a fin de mes.

“Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior”, sostuvo.

MIRA TAMBIÉN El campo marcó récord de exportaciones y alcanzó el 60% del cupo con retenciones cero en apenas tres días

Dos postdatas

La expresidenta cerró su mensaje con dos postdatas. En la primera, recordó el endeudamiento de la gestión de Mauricio Macri y lo relacionó con el escenario actual.

“El intento de reelección fracasado de Mauricio Macri nos costó a los argentinos un endeudamiento masivo con privados y el regreso del FMI con un préstamo de 45 mil millones de dólares. Y ahora… las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI… sumados a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo… más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF… el repo… el oro en Londres”, expresó.

En la segunda postdata, Cristina lanzó una crítica directa al equipo económico: “¡Che Milei!… Como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por Twitter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EE.UU. por 20 mil millones de dólares más para «tu reelección» (Trump dixit)? ¡Ay Dios!… ¿Argentina atendida por sus propios dueños?”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN El gobierno nacional firmó un convenio con McDonald’s para contratar a 10 mil personas en el país