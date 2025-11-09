Las ventas de autos usados volvieron a caer en octubre aunque se recuperan en la suma anual: el modelo más elegido En los primeros diez meses del año subieron casi 12 por ciento, aunque la última medición marcó un retroceso en la comparación mensual y en la interanual

Las ventas de autos usados subieron casi 12 % en los primeros diez meses del año comparadas con el mismo período del 2024, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En octubre se comercializaron 166.285 vehículos usados, un 3,10% menos que en igual mes de 2024 (171.606 unidades).

De acuerdo al informe que publica Noticias Argentinas, si se compara con septiembre (171.364 unidades), la baja fue del 2,96%.

En el período enero-octubre 2025 se vendieron 1.602.941 unidades, un aumento del 11,81% con respecto a igual período de 2024 (1.433.622 vehículos).

MIRA TAMBIÉN Las ventas tuvieron en octubre una caída interanual de 1,4%: consumo prudente impulsado por las promociones

Octubre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.037 unidades.

El ranking lo encabeza Formosa (34,77%), Neuquén (29,93%), Santiago del Estero (27,21%), Catamarca (23,40%) y Jujuy (23,07%).

MIRA TAMBIÉN Bullrich lanzó una convocatoria para investigadores del delito en la Policía Federal

Los más elegidos por marca:

VW Gol y Trend: 9.037 unidades

Toyota Hilux: 6.694

Corsa y Classic: 4.616

MIRA TAMBIÉN Cristina Kirchner deberá devolver el dinero que percibió por su jubilación y su pensión

VW Amarok: 4.577

Ford Ranger: 4.424

Toyota Corolla: 3.437

MIRA TAMBIÉN Milei llegó a Bolivia para la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira

Ford EcoSport: 3.389

Peugeot 208: 3.232

Fiat Palio: 3.099

Toyota Etios: 2.700