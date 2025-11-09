Las ventas de autos usados subieron casi 12 % en los primeros diez meses del año comparadas con el mismo período del 2024, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
En octubre se comercializaron 166.285 vehículos usados, un 3,10% menos que en igual mes de 2024 (171.606 unidades).
De acuerdo al informe que publica Noticias Argentinas, si se compara con septiembre (171.364 unidades), la baja fue del 2,96%.
En el período enero-octubre 2025 se vendieron 1.602.941 unidades, un aumento del 11,81% con respecto a igual período de 2024 (1.433.622 vehículos).
Octubre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.037 unidades.
El ranking lo encabeza Formosa (34,77%), Neuquén (29,93%), Santiago del Estero (27,21%), Catamarca (23,40%) y Jujuy (23,07%).
Los más elegidos por marca:
VW Gol y Trend: 9.037 unidades
Toyota Hilux: 6.694
Corsa y Classic: 4.616
VW Amarok: 4.577
Ford Ranger: 4.424
Toyota Corolla: 3.437
Ford EcoSport: 3.389
Peugeot 208: 3.232
Fiat Palio: 3.099
Toyota Etios: 2.700