ADIUNT se suma al paro nacional universitario de 72 horas: protesta por aumentos en planes de salud y demanda salarial La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) ha anunciado su adhesión al paro nacional universitario de 72 horas que se realizará los días 12, 13 y 14 de noviembre en todo el país.

Para visibilizar su reclamo, Adiunt convocó a una protesta y radio abierta frente al Rectorado de la UNT el próximo miércoles 12 de noviembre a las 10:30 horas.

El principal detonante de la medida es el profundo malestar docente generado por los aumentos “desproporcionados” en los planes de salud de Asunt (Obra Social de la Universidad Nacional de Tucumán). El Plan de Asistencia Solidario (PAS) registró incrementos que superaron el 100% solo en el mes de septiembre.

Reclamos fundamentales

Adiunt considera estos aumentos como “injustificados y socialmente insostenibles” en un contexto de pérdida salarial y ajuste en las universidades. En muchos casos, los descuentos por Asunt representan entre el 20% y el 30% del salario docente, afectando severamente a activos y jubilados.

Las principales exigencias son:

MIRA TAMBIÉN Cuatro hombres quedaron detenidos por agredir y amenazar al personal policial

Dar marcha atrás con los aumentos en los planes de salud de Asunt. Que el Rectorado de la UNT asuma la responsabilidad de cubrir el déficit financiero de Asunt, en lugar de trasladar ese costo a los afiliados. Exigir un aumento salarial de emergencia para contrarrestar la escalada inflacionaria y las políticas de ajuste.

La Adiunt convoca a todos los docentes, no docentes, jubilados y jubiladas universitarios a sumarse a esta jornada de lucha por condiciones de vida y trabajo dignas.