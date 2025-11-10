Para visibilizar su reclamo, Adiunt convocó a una protesta y radio abierta frente al Rectorado de la UNT el próximo miércoles 12 de noviembre a las 10:30 horas.
El principal detonante de la medida es el profundo malestar docente generado por los aumentos “desproporcionados” en los planes de salud de Asunt (Obra Social de la Universidad Nacional de Tucumán). El Plan de Asistencia Solidario (PAS) registró incrementos que superaron el 100% solo en el mes de septiembre.
Reclamos fundamentales
Adiunt considera estos aumentos como “injustificados y socialmente insostenibles” en un contexto de pérdida salarial y ajuste en las universidades. En muchos casos, los descuentos por Asunt representan entre el 20% y el 30% del salario docente, afectando severamente a activos y jubilados.
Las principales exigencias son:
- Dar marcha atrás con los aumentos en los planes de salud de Asunt.
- Que el Rectorado de la UNT asuma la responsabilidad de cubrir el déficit financiero de Asunt, en lugar de trasladar ese costo a los afiliados.
- Exigir un aumento salarial de emergencia para contrarrestar la escalada inflacionaria y las políticas de ajuste.
La Adiunt convoca a todos los docentes, no docentes, jubilados y jubiladas universitarios a sumarse a esta jornada de lucha por condiciones de vida y trabajo dignas.