Las ventas minoristas pyme descendieron 4,2% interanual en septiembre En su informe, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa indicó que la comparación mensual mostró una variación negativa del dos por ciento

En septiembre, las ventas minoristas pymes registraron una caída interanual de 4,2 por ciento a precios constantes, consignó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). En su informe, la institución indicó que en la comparación mensual desestacionalizada, la variación negativa fue de dos por ciento.

Con estos números, el sector acumula en lo que va del año un incremento interanual del cinco por ciento.

En el relevamiento de la situación económica de los comercios, el 55 por ciento indicó que se mantuvo igual al año pasado. Sin embargo, el 38 por ciento advirtió un empeoramiento, tres puntos porcentuales por encima de agosto, lo cual se reflejó en la reducción del porcentaje de comerciantes que percibió una mejora (7,2%).

En cuanto a las expectativas, el 47,6 por ciento prevé una mejora para el próximo año, el 41,5 por ciento considera que la situación se mantendrá sin cambios, y el 10,8 por ciento anticipa que será peor.

Finalmente, respecto de la posibilidad de invertir, el 60,1 por ciento considera que no es un buen momento, el 12 por ciento que sí lo es, y el 27,8 por ciento no respondió o no tiene una opinión definida.

En el análisis por rubros, la situación fue homogénea, con caídas interanuales en todos los sectores, detalló Came en el informe. Los más afectados fueron Textil e indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%). En la comparación intermensual, la tendencia fue similar, salvo en Perfumería, que registró un crecimiento del 1,4% respecto del mes anterior, y en Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que mantuvo los mismos niveles de ventas.