La Cámara Nacional Electoral dispuso que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza El tribunal revocó, en un fallo difundido este sábado, la sentencia del juez Alejo Ramos Padilla, que disponía el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt, la cual ahora quedará en segundo lugar. Resta conocer la definición judicial sobre la reimpresión de boletas.

La Cámara Nacional Electoral estableció que corresponde que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del partido La Libertad Avanza, ocupando el lugar que dejó José Luis Espert.

Mientras resta conocer la definición judicial sobre la reimpresión de boletas, el tribunal ratificó a Santilli y en segundo lugar, permanecerá Karen Reichardt.

El tribunal electoral revocó el fallo del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, argumentando la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) que “expresamente dispone que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género”.

Dicha autoridad cuestionó que Ramos Padilla “se haya apartado injustificadamente de la norma aplicable, basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente”.

“El juez desatendió la jurisprudencia del tribunal en casos análogos para la categoría de diputados nacionales y tergiversó la aplicación de un precedente que se refería a otra categoría de cargos (senadores nacionales)”, agregaron.