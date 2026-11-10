Malestar en la Iglesia por el “corralito VIP”: quejas por los privilegios a políticos y famosos en la misa de León XIV La multitudinaria celebración en el Monumento a los Españoles quedó envuelta en controversias por el contraste entre los invitados especiales, que gozaron de carpas exclusivas y catering, y los miles de fieles y voluntarios que debieron seguir la ceremonia a la intemperie.

La histórica misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles dejó como saldo una fuerte controversia que generó un profundo malestar en los ámbitos eclesiásticos. El mensaje de austeridad, humildad y cercanía con los más necesitados que pregona el Sumo Pontífice chocó de frente con la instalación de carpas VIP, servicios de catering y ubicaciones preferenciales destinadas a celebridades, políticos y empresarios.

Mientras miles de argentinos llegados desde distintos puntos del país soportaron largas horas de fila a la intemperie para poder presenciar la ceremonia, un selecto grupo de invitados accedió a comodidades exclusivas. La situación tomó estado público cuando figuras del espectáculo y el periodismo comenzaron a relatar —y mostrar en redes sociales— cómo funcionaban estos espacios restringidos, dejando en el centro de los cuestionamientos a la Secretaría General de la Presidencia, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la productora DF Entertainment.

Famosos, “dress code” y un fuerte contraste

El periodista Eduardo Feinmann y la panelista Yanina Latorre fueron algunos de los que confirmaron la existencia de este sector exclusivo. Según reconstruyeron, entre los asistentes VIP se encontraban Pampita, Valeria Mazza, Flor de la V, Analía Franchín, Zulemita Menem y dirigentes políticos de la talla de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Latorre incluso detalló que su chofer la dejó en la puerta del recinto y que la invitación exigía cumplir con un estricto “dress code”.

La ostentación de estos privilegios despertó la indignación en las redes sociales y dentro de la propia organización. El periodista Nacho Otero resumió el sentir de muchos presentes: “Qué falta de respeto haber armado un corralito VIP para ‘celebridades’ con asientos y ‘dress code’ en la misa de hoy y haber dejado sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y adultos mayores”.

El enojo escaló también hacia los cientos de voluntarios que trabajaron durante la vigilia. “Me enerva un poco ver a Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín y todo el falluterio sentadito a 3 metros del papa, cuando los voluntarios que estamos sirviendo desde las 20 horas de anoche debíamos ver la misa parados tras la valla a 2.3 kilómetros del altar”, expresó uno de los colaboradores, exponiendo la falta de reconocimiento hacia quienes garantizaron el desarrollo del evento.

Pases de factura políticos y empresarios patrocinadores

La polémica por las invitaciones derivó rápidamente en un pase de facturas político. Mientras algunas versiones apuntaban al Gobierno porteño por la entrega de accesos a figuras del espectáculo, otras fuentes señalaron que el control estricto de los códigos QR y las acreditaciones dependía de Nación, a través de Cancillería y la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Mara Gorini en la organización. El desorden institucional quedó expuesto con el caso de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien aseguró no haber recibido su acreditación, aunque desde la Casa Rosada afirmaron habérsela enviado.

En paralelo, se conoció que un grupo reducido de empresarios vinculados al financiamiento de la visita papal también contó con sectores reservados y la promesa de un breve encuentro privado con León XIV. Entre los nombres que trascendieron figuran José Luis Manzano, Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni, cuyos aportes habrían sido determinantes para solventar los gastos organizativos del evento.

La diferenciación estructural en una celebración de carácter religioso y masivo abrió un debate incómodo para la Iglesia, que ahora debe lidiar con la imagen de un “corralito VIP” que opacó, para muchos fieles, el espíritu pastoral de la convocatoria.

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