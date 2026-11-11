León XIV llegó a la Basílica de Luján para su última misa en la Argentina A bordo del tradicional papamóvil, el Sumo Pontífice ya recorre las inmediaciones del santuario saludando a la inmensa multitud. Tras presidir esta histórica ceremonia de despedida, partirá rumbo a Perú.

El fervor popular alcanzó su punto máximo en la ciudad bonaerense de Luján. En lo que marca el cierre definitivo de su histórica visita a la Argentina, el papa León XIV arribó este miércoles a la Basílica de Nuestra Señora de Luján para oficiar su última y más convocante misa en el país. La cifra estremece: la organización y las fuerzas de seguridad estiman que alrededor de 2.500.000 personas colman la plaza Belgrano y las calles aledañas al santuario mariano.

Minutos antes de las 10:00 de la mañana, el líder de la Iglesia Católica hizo su ingreso triunfal a bordo del papamóvil. Avanzando a paso de hombre entre el inmenso mar de fieles, el Santo Padre se tomó el tiempo para bendecir, sonreír y saludar a la multitud que, entre lágrimas, pañuelos al viento y cánticos, acampó durante días para poder presenciar esta ceremonia de despedida a los pies de la patrona de la Argentina.

El arribo a Luján representa el broche de oro de una mañana cargada de emociones, que había comenzado a las 8:00 con una íntima y conmovedora visita a los internos del penal de Villa Devoto. Ahora, frente a millones de almas, el obispo de Roma se prepara para brindar su última homilía en suelo argentino, en un evento que ya se inscribe en las páginas más importantes de la historia religiosa nacional.

La agenda no se detiene. Una vez concluida esta multitudinaria celebración eucarística, León XIV se trasladará hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza bajo un fuerte operativo de seguridad. Desde allí, a las 14:00, abordará el avión que lo llevará con destino a Lima, Perú, dando inicio así a la tercera etapa de su exigente viaje apostólico por Latinoamérica.