El papa León XIV arengó a los jóvenes en Palermo: “Gracias por esta acogida que solo Argentina puede dar” En un emotivo encuentro en el Monumento a los Españoles, el Sumo Pontífice escuchó crudos testimonios sobre adicciones y pobreza. Ante una multitud, les pidió no perder la esperanza y aseguró que "en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él".

El encuentro del papa León XIV con la juventud argentina en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, estuvo marcado por la profunda emoción y el diálogo sincero. Tras escuchar crudos testimonios de vida por parte de algunos de los jóvenes presentes, el Sumo Pontífice tomó la palabra y no ocultó su asombro ante el fervor de la multitud que lo aguardaba.

“Muy buenas noches y gracias, qué maravillosa acogida. Una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar”, manifestó el Santo Padre en sus primeras palabras, visiblemente conmovido por la energía del más de un millón de personas congregadas en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento.

Rápidamente, el mensaje pastoral de León XIV se centró en brindar contención frente a las dificultades cotidianas que atraviesan las nuevas generaciones. “Comprendo lo que sienten, sé que es duro, pero no pierdan la esperanza”, remarcó. En un tono paternal y alentador, les aconsejó: “Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Haz cuanto puedas, con todo tu corazón, y suma tus esfuerzos a los de los demás”.

“Cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan. Adelante, siempre adelante. El Señor camina contigo”, expresó el obispo de Roma. Además, dedicó un pasaje especial a la vocación religiosa y el día a día: “Yo sé que hay muchos jóvenes con la inquietud de dar su vida a Cristo. Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder. También en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con él. Por eso no tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nosotros. Cuando trabajas o estudias, hazlo con amor y ofrécelo a Dios”.

Los testimonios que conmovieron al Papa

Antes de la alocución del Sumo Pontífice, el escenario principal le dio voz a las realidades más duras que enfrentan los jóvenes en el país. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Cristian, un chico en proceso de recuperación por consumo problemático de estupefacientes.

“Soy un joven en recuperación. Hoy estoy de pie gracias a la familia grande del Hogar de Cristo, que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era. Me dio un abrazo y me brindó un plato de comida caliente”, relató Cristian frente a la atenta mirada de León XIV. “Yo estaba en la calle, y el piso era frío y duro. Soy como muchos, otro que sufre el problema de las adicciones”, reconoció, recordando que proviene de una familia humilde y trabajadora.

El joven explicó que el bullying sufrido durante años lo volvió retraído, llevándolo a refugiarse en personas mayores y a probar la cocaína con tan solo 15 años. “Me costó entender que tengo una enfermedad, que soy adicto. Tuve que sanar todo un pasado marcado por la violencia”, confesó. Sin embargo, dejó un poderoso mensaje de redención: “Hoy, cuando me siento desbordado, voy a la capilla, lo miro a Jesús y le cuento todo lo que me pasa y la paz vuelve a mí. No puedo cambiar mi pasado, pero sí mi presente y mi futuro”.

A su turno, Agustina, una maestra de primaria que desde los 16 años brinda apoyo escolar en comedores comunitarios, aportó su visión sobre la realidad en los barrios vulnerables. “Conocí muchos chicos como Cristian que salieron adelante, pero hubo muchos otros que quedaron en el camino”, concluyó la docente, reflejando el inmenso desafío social que enfrenta el país y que el propio Papa busca visibilizar en su gira.