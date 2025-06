Liberaron a Juan Grabois tras haber sido detenido durante el desalojo del Instituto Juan Perón El dirigente del Frente Patria Grande quedó en libertad este domingo a la madrugada. “No tengo una imputación específica", indicó

Tras haber permanecido detenido por doce horas, el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue liberado durante la madrugada de este domingo.

El dirigente había ocupado junto a un grupo de activistas y diputados el edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación que el Gobierno anunció su cierre esta semana.

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes”, expresó a la salida.

Además, aclaró: “No tengo una imputación específica. Hay una imputación genérica que le hacen a un número indeterminado de personas por la intrusión de un lugar, que lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes que estábamos reclamando el derecho a la memoria histórica y que se deje de avsallar con la actitud dictatorial del gobierno de Milei, particularmente Pabtrica Bullrich que es una mujer muy perversa”.

Acaban de detener a Juan Grabois en el edificio del Instituto Juan Domingo Perón. La gente que está con él dice que fue sin orden de allanamiento. pic.twitter.com/6Tbqj0NmdX — Fernando Soriano (@ferosoriano)

June 7, 2025

Allí, ingresaron alrededor de 50 personas alrededor de las 14, con fines de evitar el desalojo.

Además de Grabois, en el grupo estaban presentes los diputados nacionales de Unión por la Patria, Itai Hagman y Natalia Zaracho, el senador bonaerense Federico Fagioli y la diputada provincial Lucía Klug, que forman parte del Frente Patria Grande.

Desde los balcones, los militantes colgaron una bandera con las consignas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.

La frase fue difundida a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), acompañada de una foto tomada desde el asiento trasero del móvil policial, donde se lo observa con una bandera argentina sobre los hombros. El mensaje fue compartido a las 17:21 minutos después de que finalizara el operativo encabezado por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, que incluyó el uso de gas pimienta y forcejeos con militantes.

MIRA TAMBIÉN Una abuela quiso vender a su nieto de tres años por 14 millones de pesos





Grabois también había publicado otro mensaje antes de ser detenido, en el que acusó al oficialismo de “destruir las estatuas de nuestros próceres” y consideró “ilegal” la disolución del espacio histórico fundado en memoria de Juan Domingo Perón.