Cristina Kirchner: “Me quieren presa o muerta, pero no van a evitar que el pueblo vuelva” La expresidenta participó de un evento que se realizó en Paso de los Libres, de cara a las próximas elecciones del 31 de agosto en la provincia de Corrientes y cargó contra el gobierno de Javier Milei.

La expresidenta Cristina Kirchner se presentó un evento del Partido Justicialista (PJ) en Corrientes.

El objetivo de su presencia fue brindar apoyo a la candidatura de Martín Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres, quien aspira a la gobernación provincial.

La exmandataria se mostró muy crítica del Gobierno y fue contundente: “Desde que están los ‘honestos’ la gente cada vez vive peor. Es una derecha mafiosa y cínica. Pero no hay que llorar sobre la leche derramada, sino volver a organizarnos. Cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve”.

Luego, opinó sobre los procesos judiciales que volvieron a moverse en las últimas horas: “Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios: comenzaron a pedir que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos”.

“Todo esto con editoriales de que está ‘acabada, derrotada’. ¿Si estoy así por qué no me dejan competir y me ganan las elecciones? Mirá cómo tiemblo… uno que ya no está dijo que iba a quedar ‘vieja, sola y enferma'”, expresó Kirchner, recordando a Jorge Lanata, el difunto periodista y operador en su contra durante su gobierno.

Y agregó: “Podrán meterme presa a mí, pero el pueblo va a volver porque tiene identidad. En 2019 no volvió Cristina, volvió el pueblo. Creen –como creyeron con Perón- que echándolo a 18 años la gente se iba a olvidar… ¿Cómo la gente se va a olvidar que hay que comer 4 veces al día?”.

Fue entonces cuando cargó con furia contra la administración libertaria: “Energúmenos y bestias que le dicen a la gente que el Estado no tiene la culpa de que tengan un hijo discapacitado. ¿Cómo se puede ser tan HDP?”.

También, hubo dardos para los diputados y senadores que han defendido los intereses libertarios: “Ahora se les cayó la coparticipación y se los van a comer los piojos, no van a tener asegurado nada. Este proyecto político que no tiene plan económico es una remake bastante ineficiente de lo que fue la tablita de Martínez de Hoz, Cavallo… tiene fecha de vencimiento”, sentenció.

“Este nivel de endeudamiento, de destrucción, de ineficiencia… son muy ineficientes en la gestión del Estado. No es que no hay plata Milei, no hay dólares… y los que están bajo el colchón creo que no te los van a sacar tampoco”, continuó.

“Es necesario que repensemos un país en serio. No se hace un país cerrando el Hospital Garrahan. Para defender los intereses de la Patria, necesitamos gente comprometida con su historia”, destacó la exmandataria.