Llega al país el nuevo embajador del Vaticano y crece la expectativa por la visita del papa León XIV El Nuncio Apostólico, Michael Wallace Banach, arriba este miércoles a la Argentina. Su desembarco es leído como un gesto clave que allana el camino para la posible gira del Sumo Pontífice en noviembre.

Este miércoles marca un hito importante para la Iglesia Católica en la Argentina con la llegada del nuevo Nuncio Apostólico, Michael Wallace Banach. El desembarco del representante diplomático del Vaticano no es un hecho aislado, sino que se interpreta en el ámbito político y religioso como un paso fundamental ante la inminente —aunque aún no oficializada— visita del papa León XIV al país, prevista tentativamente para noviembre de este año.

En su llegada a Buenos Aires, Banach será recibido por las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA): el titular, monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro. Además, la Iglesia ya prepara una bienvenida oficial al nuevo embajador con una celebración eucarística cuya fecha será confirmada en los próximos días.

El anhelo de León XIV: una gira por el Río de la Plata

El nombramiento de Banach, oficializado el pasado 14 de mayo, reactivó fuertemente las esperanzas de los fieles. El papa León XIV ha manifestado en reiteradas oportunidades su firme intención de viajar a la Argentina y Uruguay durante este 2026. Este deseo fue ratificado recientemente por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien aseguró haberlo escuchado de boca del propio Papa tras un encuentro privado en la Santa Sede.

Según trascendió, el actual Pontífice busca concretar el anhelo de recorrer la región del Río de la Plata, una histórica asignatura pendiente que había quedado de la gestión del papa Francisco. Si bien desde el Vaticano mantienen la cautela y no han emitido una confirmación oficial, desde el Gobierno nacional ya hubo señales claras: tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno deslizaron que noviembre sería el mes elegido para una gira internacional que también incluiría a Perú.

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Quién es Michael Wallace Banach

El nuevo embajador del Vaticano que reemplazará a Miroslaw Adamczyk (destinado a Albania a principios de año) tiene 63 años y ostenta una extensa trayectoria diplomática. Nacido el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Massachusetts (Estados Unidos), fue ordenado sacerdote en 1988. Cuenta con un doctorado en Derecho Canónico y tiene gran facilidad para los idiomas: habla fluido español, francés, italiano y polaco.

Su carrera al servicio de la diplomacia de la Santa Sede comenzó en 1994. A lo largo de las décadas, prestó funciones en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, y representó al Vaticano ante organismos de enorme peso en Viena, como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la ONU.

Desde su nombramiento como arzobispo titular de Memfi y nuncio apostólico en 2013, Banach fue el representante vaticano en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, luego en África (Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania) y, más recientemente, en Hungría (2022-2026). Ahora, asume su rol en la Argentina con la mirada de todo un país puesta en la esperada llegada del Papa.