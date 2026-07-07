“Lloré y me emocioné”: la reacción de Milei tras el triunfo argentino El jefe de Estado celebró la victoria, recordó cómo siguió el partido y elogió al plantel conducido por Lionel Scaloni.

Minutos después del triunfo de la selección argentina ante Egipto, Javier Milei le brindó una entrevista al periodista Gabriel Anello donde contó dónde y con quién vio el partido y realizó un análisis del juego del equipo liderado por Lionel Scaloni.

“Lloré, me emocioné hasta las pelotas Gabriel, dale, ni me lo preguntes, es obvio”, dijo el Jefe de Estado. Acto seguido, contó que vivió el partido en la Quinta de Olivos, junto a su hermana Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. “Nosotros ni te cuento, vimos el partido aquí con mi hermana en Olivos. Qué forma de sufrir”, dijo el Presidente, antes de deshacerse en elogios hacia el equipo argentino. “Demostraron que no nos tienen que dar por muertos nunca”, agregó.

“Era injusto el resultado y estábamos controlando el partido nos encontramos con dos contras que nos vacunaron. No nos van a dar por muertos nunca. Hicimos una remontada histórica”, señaló Milei que durante su juventud fue arquero en las divisiones menores de Chacarita.

Acto seguido, sumó: “Este grupo no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando, buscando, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación. La reputa madre por qué tuvimos que sufrir así”. Además, habló Messi, de quién se reconoce constantemente como ferviente admirador. “La realidad es que todo el mundo sabe que soy termo de Messi, la paso muy mal cuando está desencontrado, cuando pasan cosas como la de hoy en el penal”, dijo y analizó: “El penal lo pateó fuerte pero el arquero de Egipto tuvo una actuación extraordinaria”.

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“Argentina estaba jugando bien y de contra se come el segundo gol. Estos jugadores son dignos de admiración. Mostraron que nunca hay que rendirse. Nunca se dio una remontada de tres goles faltando diez minutos”, apuntó Milei y cerró: “Los felicito, los amo, estoy como loco de felicidad, les agradezco”.