Manuel Adorni mantiene una custodia por “cuestiones de seguridad” Adrián Ravier, sostuvo que el exjefe de Gabinete mantiene algunos privilegios de funcionarios.

Pese a su salida del cargo, el Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene la custodia, uno de los privilegios de los que gozan los funcionarios, por “cuestiones de seguridad”.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada.

“Por motivos de seguridad por ahora se mantiene”, reveló ante la pregunta del periodismo acreditado.

En su carta de renuncia, el exvocero reveló que sufrió amenazas en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

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Asimismo, negó que la administración libertaria haya impulsado una auditoria interna para investigar las compras realizadas por los empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre del exfuncionario.

“Él tema está en la justicia. Estas personas debe que declarar ante la justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará”, sentenció.

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Fuente Noticias Argentinas