El costo de la canasta básica aumentó 2,6% en marzo y una familia necesitó más de $1.430.000 para no ser pobre El INDEC informó este martes que, en lo que va del año, la Canasta Básica Total acumuló un incremento de 9,6% y la Canasta Básica Alimentaria un 11,6%.

La Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registraron incrementos de 2,6% y 2,2% en marzo, respectivamente, por lo que se mantuvieron por debajo de la inflación general, que fue de 3,4%. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia de cuatro integrantes necesitó $1.434.464 para no caer en la pobreza.

En lo que va de 2026, la CBT acumuló un incremento de 9,6% y la CBA de 11,6%. A nivel interanual, en tanto, las subas fueron de 30,4% y 32,8%, respectivamente.

De esta manera, la línea de indigencia para un adulto equivalente fue de $212.949, y de $464.228 en el caso de la línea de pobreza.







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La división de alimentos y bebidas, la de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), trepó 3,4%, contra el 3,3% del mes previo. Esto se explicó fundamentalmente por el aumento de los precios de la carne, que fueron de hasta un 8,4%.

Cuánto se necesita para no ser pobre según el Indec

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en marzo, el Indec señaló que:

Una persona necesitó $464.227 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas –compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61– requirió $1.142.001 en marzo para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes –conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho– necesitó un ingreso mínimo de $1.434.464.

Para un hogar compuesto por cinco personas –una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año– se requirió una suma de $1.508.740.