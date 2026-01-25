Los envíos puerta a puerta internacionales crecieron un 274,2% en 2025 El dato se desprende la comparación interanual informada por el Indec. Las plataformas Amazon, Shein, Temu y AliExpress lideraron el mercado, en tanto que ropa, calzado y celulares encabezaron las transacciones. El monto de las compras de este tipo creció de US$239 millones en 2024 a US$894 el último año

Las compras online en plataformas del exterior como Amazon, Shein, Temu y AliExpress crecieron un 274,2 por ciento interanual en 2025, según datos del Indec. El crecimiento de esta manera de comprar se explica, en parte, en la conveniencia de precios y en la posibilidad de acceder a productos que no se consiguen en el mercado local.

La suba de las importaciones vía el sistema “puerta a puerta” para uso personal en el mencionado plazo se tradujo –también en la medición interanual–en u$s894 millones, según datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec.



El dinamismo fue especialmente marcado hacia fin de año: solo en diciembre se alcanzó un nuevo máximo histórico de u$s105 millones, lo que implicó un salto de 179,6 por ciento frente al mismo mes de 2024, impulsado por las compras navideñas y el cobro del aguinaldo, de acuerdo con un informe de Analytica que replica el diario Ámbito.

Los productos más demandados

Respecto de las cantidades, la suba fue del 3,0 por ciento y los precios, un 0,4 por ciento. El rubro que más se expandió fue “Resto”, con un aumento de 160,2 por ciento y un monto de u$s67 millones, explicado esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales y de courier, según el Indec.

El ranking de los productos más adquiridos está liderado por ropa y calzado, seguidos por celulares, computadoras, consolas de videojuegos y accesorios electrónicos.

También figuran otros rubros como juguetes, productos para el hogar y el exterior, muebles, maquillajes, perfumes y productos de cuidado personal. Sobre este último punto, se destacan las marcas que no se consiguen en el país o que resultan más económicas en plataformas internacionales.