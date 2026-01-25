Las compras online en plataformas del exterior como Amazon, Shein, Temu y AliExpress crecieron un 274,2 por ciento interanual en 2025, según datos del Indec. El crecimiento de esta manera de comprar se explica, en parte, en la conveniencia de precios y en la posibilidad de acceder a productos que no se consiguen en el mercado local.
La suba de las importaciones vía el sistema “puerta a puerta” para uso personal en el mencionado plazo se tradujo –también en la medición interanual–en u$s894 millones, según datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec.
Los productos más demandados
Respecto de las cantidades, la suba fue del 3,0 por ciento y los precios, un 0,4 por ciento. El rubro que más se expandió fue “Resto”, con un aumento de 160,2 por ciento y un monto de u$s67 millones, explicado esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales y de courier, según el Indec.
También figuran otros rubros como juguetes, productos para el hogar y el exterior, muebles, maquillajes, perfumes y productos de cuidado personal. Sobre este último punto, se destacan las marcas que no se consiguen en el país o que resultan más económicas en plataformas internacionales.