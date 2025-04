Los hermanos Kiczka declararon y Sebastián afirmó: “No pensé que era ilegal ver esos videos en internet” El veredicto del caso se conocerá este miércoles en los Tribunales de Posadas. Son juzgados por los delitos de tenencia y facilitación de material de abuso sexual de menores.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Germán y Sebastián Kiczka, acusados de tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI), ampliaron sus declaraciones este lunes por la noche, pero se abstuvieron de responder preguntas, mientras que el mayor sostuvo: “No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet”.

El ex diputado pidió la palabra para “aclarar unas cuestiones” con respecto a las indagatorias de su prima Melisa y su esposa Alejandra, quienes declararon el viernes pasado.

En este sentido, el menor de los hermanos, de 44 años, mencionó que “estaba convencido de que le plantaron un pendrive” cuando allanaron su propiedad: “Yo sabía que no tenía un pendrive en mi casa, pero me empecé a preocupar”.

Germán recordó que su mujer dijo que el dispositivo de almacenamiento se lo regaló a su padre cuando este se compró una camioneta Fiat Fiorino: “Era un pendrive que yo había utilizado porque estudiaba a distancia en aquel entonces. Bajaba apuntes, facturas y cosas del trabajo. Lo usaba para ir a imprimir a las librerías o las oficinas porque no teníamos impresora”.

El imputado declaró que le preguntó a Sebastián, con el que ahora se encuentran alojados en la misma celda, por el objeto y le respondió que “lo usó, lo llevó a mi casa y lo llevó de vuelta a su vivienda”, pero “evidentemente no fue así”.

Luego, recalcó que le consultó por la computadora Lenovo, a lo que el sospechoso le aseguró que “borró todos los archivos” y “yo jamás me lo crucé”, a la vez que insistió: “Quiero que quede bien claro”.

Con respecto a los grupos de Telegram de “gente desconocida que suelen fotos de una modelo donde es todo legal”, el ex legislador desmintió haber participado en esos chats porque “nunca escribió, respondí, pregunté y se involucró”.

MIRA TAMBIÉN Dalma Maradona y Víctor Stinfale declaran este martes en el juicio por la muerte de Diego

Germán Kiczka se refirió al canal de YouTube conocido como “El show de magia del Tío Germán” argumentó: “Esa situación se generó porque un día se me ocurrió grabar un truco de magia para mi sobrina. Después se sumaron mi hermano Agustín, mis padres y finalmente, Sebastián. Se convirtió en una actividad que hacíamos los domingos en familia”.

“Llegó a tal punto que bajé una pequeña aplicación de edición, agregaba aplausos y risas. Nos divertíamos haciendo esas payasadas. Pasaron a ser programas de 20 minutos o media hora que eran imposibles enviar vía WhatsApp, ya que solo permitía 25 megabytes si mal no recuerdo”, explicó el ex diputado, mientras que describió: “Mi cuñado, que era ingeniero en sistemas, me dijo que lo suba a YouTube y le pase el link para verlo todos juntos en la tele”.

En tanto, manifestó que en la filmación se nombran a tres personas: su sobrina Delfina, su ahijado Bautista y Cayetano, el hijo de su prima Melisa. “Me dolió muchísimo que esa actividad se haya tergiversado para mostrar algo tan perverso. Los invito a que miren los videos, están buenísimos”, concluyó.

Por su parte, Sebastián Kiczka, que también negó responder interrogaciones y será investigado en un expediente paralelo por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil, consideró: “No sabía que mirar ese tipo de videos era ilegal. Para mí eso está en Internet y está al alcance”.

El mayor de los hermanos dijo que “pensó que borró” todos los archivos de la computadora: “Un día, en la casa de Germán, me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido de que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”.

Durante la décima jornada, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya incorporaron por lectura seis testigos de acuerdo a lo presentado en la etapa de instrucción, al tiempo que una persona compareció de manera presencial.

MIRA TAMBIÉN Buscan a una turista argentina que desapareció en Cancún hace nueve días

El veredicto se dará a conocer este miércoles a las 8:30 en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, situado en la ciudad misionera de Posadas.

Las pruebas

Las investigaciones revelaron que Germán Kiczka descargó y compartió 603 archivos de explotación sexual infantil en solo 39 días, entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024.

Entre el material encontrado, se incluyen prácticas zoofílicas con menores. “Las víctimas tenían, presuntamente, menos de 13 años”, señaló un informe de la Justicia. Por su parte, Sebastián admitió en chats haber descargado aplicaciones para acceder a este tipo de contenido, lo que reforzó las pruebas en su contra.

Desde agosto de 2024 los dos se encuentran alojados en la unidad penitenciaria de la localidad de Cerro Azul, imputados por el delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI); y por abuso sexual, en el caso de Sebastián.