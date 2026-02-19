Luis Caputo anunció la extensión del RIGI por un año más El ministro de Economía informó la decisión del Gobierno nacional el último miércoles, a través de la red social X. En la publicación, anticipó “mejoras” para “hacerlo más claro y eficiente”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el último miércoles que el Gobierno nacional extenderá por un año más el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). A través de una publicación en la red social X, el titular de la cartera de Hacienda indicó: “Lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente”, señaló el funcionario.

En el mismo posteo se anuncian la incorporación de “nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de u$s600 millones” y cambios en la reglamentación “para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad”.









Según remarcó Caputo, ya hay “10 proyectos aprobados por u$s25.479 millones y muchos más en evaluación”. “El RIGI ha sido fundamental. Cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”, afirmó en la publicación.

Desde que se implementó el RIGI ya se han aprobado diez proyectos. Además, existen al menos 11 proyectos adicionales en trámite que podrían sumar otros 20.000 millones de dólares en inversiones futuras.