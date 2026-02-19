Alberto Fernández compartió el ranking de paros generales de la CGT desde 1983 El expresidente subió a sus redes sociales una placa con la cantidad de medidas de fuerzas tomadas por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina desde la recuperación de la democracia al presente.

De cara al paro general convocado por la CGT para este jueves, el expresidente Alberto Fernández compartió en sus redes sociales una placa con el ranking de medidas de fuerzas tomadas por la central sindical desde 1983 hasta el presente. El exmandatario destacó que durante su mandato no hubo paros generales.

Según la información recolectada por la Universidad Austral, que coincide con lo que cargó en Instagram Fernández, fueron 46 huelgas generales, con una marcada tendencia: los presidentes no peronistas concentran la mayor cantidad de paros generales en menos tiempo de gobierno.

Quien encabeza el ranking es Raúl Alfonsín con 13 paros generales, seguido por De la Rúa y Menem, ambos con ocho, y por Cristina y Macri, con cinco cada uno, aunque con diferencias en la duración de sus gestiones. La gestión de Alberto Fernández, en tanto, es la única que no sufrió ninguna huelga general convocada por la CGT.

“Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan”, escribió el exmandatario y sumó: “Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general”.

Por su parte, la actual gestión de Javier Milei ya cuenta con cuatro huelgas masivas. Además, tiene un récord en ese sentido: es el mandatario que enfrentó la huelga general más rápida desde 1983. Fue a los 45 días de asumir, el 24 de enero de 2024, la central obrera paralizó el país en rechazo del megadecreto 70/2023.