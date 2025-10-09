Luis Caputo regresa de EE.UU.: hermetismo total sobre los detalles del salvataje de Donald Trump El ministro de Economía y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, estarán el viernes en Buenos Aires

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, regresarán el viernes a Buenos Aires luego de una intensa agenda de seis días en Washington donde se ultimaron los detalles del salvataje que entregará el gobierno de Donald Trump a la Argentina.

El equipo económico saldrá de EE.UU. esta noche en medio de un hermetismo total sobre los pormenores del auxilio que la Casa Blanca comprometió al gobierno de Javier Milei y cuando el poder de fuego del Tesoro para mantener contenido el dólar en el mercado cambiario argentino llegó a su límite.

Se espera que los detalles sean anunciados el día martes en la reunión de Estado que sostendrán Trump y Milei en Washington. Caputo acompañará al Presidente en ese viaje, al igual que Bausili, quienes además participarán en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La semana pasada, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anticipó una línea de swap por u$s20.000 millones para Argentina. Luego, la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, agregó que el organismo estaba en contacto con EE.UU. por el auxilio al gobierno de Milei. Finalmente, la opción que se maneja es un swap con Derechos Especiales de Giro (DEGs) aportados por Washington.

MIRA TAMBIÉN Causa Silvina Luna: Pidieron indagatoria a Aníbal Lotocki por la muerte de la modelo

Ese instrumento no solo paliaría la escasez inmediata de dólares para el Gobierno libertario, sino que reconfiguraría el panorama de estabilidad macroeconómica en un contexto de tensiones cambiarias crecientes, señalan desde el Ejecutivo.

La expectativa por el anuncio final del salvataje dominó las últimas cuatro ruedas cambiarias en el mercado argentino, donde el Tesoro tiene apenas u$s300 millones para mantener al dólar oficial debajo del techo de la banda de flotación.

MIRA TAMBIÉN Realizaron allanamientos en la casa y oficinas de José Luis Espert

Sin embargo, todo indica que los detalles se conocerán recién el martes cuando Trump reciba en la Casa Blanca a Milei, quien será alojado, junto a la delegación oficial, en Blair House, la residencia destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, en otra señal de la alianza estratégica entre las dos administraciones.