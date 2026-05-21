Manejaba alcoholizado, chocó y descubrieron que llevaba álbumes y figuritas del Mundial de contrabando Un ciudadano de nacionalidad peruana circulaba desde la República de Chile con las luces apagadas y en estado de ebriedad. Se accidentó en la provincia de Mendoza. La carga fue valuada en más de 17 millones de pesos.

Un ciudadano peruano fue aprehendido luego de protagonizar un siniestro vial sobre la ruta nacional N° 7, localidad mendocina de Punta de Vacas. Gendarmes, que realizaron controles en el lugar hicieron señales para que detenga la marcha, pero el conductor hizo caso omiso, evadió el control y volcó el vehículo unos kilómetros más adelante.

Los funcionarios desplegaron un dispositivo vial y asistieron al involucrado. Allí notaron que llevaba mercadería valuada en más de 17 millones de pesos. Además, percibieron que presentaba un estado de ebriedad. El hombre fue trasladado hacia la Comisaria N° 23 de la provincia.

En la madrugada de ayer, los efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” se encontraban emplazados sobre el kilómetro 1.200 de la Ruta Nacional N° 7, momento que divisaron un vehículo Ford Focus que circulaba con las luces apagadas e inmediatamente realizaron las señales de tránsito para que estacione sobre la banquina, pero el conductor no las acató.

Ante esta situación, los funcionarios llevaron a cabo un seguimiento controlado con alerta a otras Subunidades y a unos kilómetros encontraron el rodado colisionado y al chofer atrapado en el interior.

Se constató que el ciudadano de nacionalidad peruana circulaba desde la República de Chile y que llevaba una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026, valuados en 17.666.843 de pesos.

Intervino la Fiscalía Federal de Mendoza que orientó la verificación del domicilio como así también solicitud de alerta migratoria y de antecedentes del mismo.

Mientras que la mercadería de contrabando quedó secuestrada y a disposición del personal de Aduana–DGA; el rodado incautado y el involucrado trasladado hacia la Comisaria N° 23 de la provincia.