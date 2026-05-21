Martín Menem habló de la interna en el Gobierno: “Estas situaciones se resuelven en el vestuario” El titular de la Cámara de Diputados se refirió a la disputa que se originó por una cuenta fake en la red social X. Negó haberle mentido a Milei: “No subestimen al Presidente”.

“Estas situaciones se resuelven en el vestuario”. De esta manera, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó bajarle el tono a la disputa con el asesor presidencial Santiago Caputo, por el origen de la cuenta de X, Rufus, señalada por el sector de Santiago Caputo como una usina desde la que se criticaba al Gobierno y a funcionarios nacionales.

“En cualquier organización siempre surgen diferencias, a veces más marcadas, a veces menos marcadas. Pero soy de los que creen que cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro, cerrado. A cielo abierto nada, a veces pasan este tipo de situaciones pero seguramente se van a ir acomodando con el tiempo”, sostuvo de acuerdo a lo que publicó Todo Noticias (TN).

El presidente de la Cámara de Diputados dijo luego, en declaraciones a Radio Mitre: “Siempre se generan roces en política. Pero más allá de cualquier diferencia, después salimos y nos la pasamos entre nosotros, y queremos meterles goles a los de enfrente”.

En las últimas horas se sumaron elementos que recalentaron la tensión entre Menem y Caputo, entre ellos una acusación directa, de parte del sector conocido como Las Fuerzas del Cielo, que lidera el asesor presidencial. El dirigente oficialista salió al cruce: “No subestimen al presidente Javier Milei. La única manera de contestar es con resultados, yo me enfoqué en eso, mi ámbito es el Poder Legislativo, trabajamos con resultados”.

“En el mismo sábado le dije al Presidente:«Mirá, para mí pasó esto, se trata de un link de Instagram que lo envió alguna de las personas que colabora conmigo. Un link de una noticia X de Instagram, y algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió, y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta»”.

“Estoy dejando la vida al lado del presidente Milei. Hace cuatro años que veo mucho menos a mis hijos y a mi familia”, afirmó.